Završetak projekta "Odgovorno novinarstvo"
Tijekom trajanja projekta VoxFeminae.net realizirao je niz aktivnosti, među kojima izdvajamo...
Želimo vas obavijestiti da projekt „Odgovorno novinarstvo: Uspostava provjere činjenica kao standard dobre prakse", koji su zajednički proveli Radio Rojc, Kulturpunkt.hr i VoxFeminae.net, službeno završava 31. kolovoza 2025. Tijekom trajanja projekta VoxFeminae.net realizirao je niz aktivnosti, među kojima izdvajamo:
1. Uspostava jedinice za fact-checking
U svojim smo redakcijama (Radio Rojc, Kulturpunkt.hr i VoxFeminae.net) razvili specijalizirane jedinice za provjeru činjenica, kako bismo uveli sustav verifikacije u svakodnevni novinarski rad. Program je uključivao:
- kapacitiranje novinara i novinarki kroz edukativne aktivnosti,
- izradu i objavu sadržaja temeljenog na naučenoj metodologiji u temama zdravlja, rodne ravnopravnosti, kulture itd.,
- diseminaciju praksi odgovornog novinarstva u javni prostor uz Smjernice za odgovorno novinarstvo koje su dostupne za preuzimanje i upotrebu.
2. Objava članaka i ilustracija
Na VoxFeminae.net objavljeno je 10 članaka koji propituju mitove zastupljene u medijskom prostoru. Svi su dostupni na poveznici: https://voxfeminae.net/tag/odgovorno-novinarstvo/
- „Joga je (samo) za žene?"
- „Mitovi o transrodnosti i invaliditetu"
- „Migrena: mitovi i činjenice"
- „Mentalno zdravlje trans osoba u Hrvatskoj: visoki stresori, ali i snažna zajednica"
- „Za pristup sigurnoj kontracepciji, ali i pouzdanim informacijama"
- „Homofobija i pseudoznanstveni narativi"
- „Valung izvan okvira"
- „Nedostatak brižnosti za okoliš"
- „Je li CrossFit trening opasan za žene?"
- „'Ne' u BDSM-u: dogovoreni nepristanak nije silovanje"
3. Realizacija događaja i radionica
Kroz projekt smo organizirali niz aktivnosti usmjerenih na podizanje svijesti o važnosti fact-checkinga i odgovornog izvještavanja:
- Lejla Huremović: Rodno osviješteno novinarstvo
- Tatjana Pišković: „Šutljivost neka resi svaku ženu!" - Verbalna higijena žena u medijskom diskursu
- Radionica: Arhivsko gradivo kao izvor informacija
Zahvaljujemo svim partnerima i suradnicima/ama koji/e su pridonijeli realizaciji projekta, kao i čitateljima i čitateljicama koji/e su pratili/e i dijelili/e naše sadržaje. Vjerujemo da smo ovim projektom napravili važan korak prema jačanju medijske pismenosti, većoj odgovornosti novinara i novinarki te boljem razumijevanju društveno relevantnih tema.
Iako projekt formalno završava, VoxFeminae.net i dalje nastavlja s primjenom fact-checking praksi i zagovaranjem standarda odgovornog novinarstva.
