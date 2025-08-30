Završetak projekta "Odgovorno novinarstvo"

Želimo vas obavijestiti da projekt „Odgovorno novinarstvo: Uspostava provjere činjenica kao standard dobre prakse", koji su zajednički proveli Radio Rojc, Kulturpunkt.hr i VoxFeminae.net, službeno završava 31. kolovoza 2025. Tijekom trajanja projekta VoxFeminae.net realizirao je niz aktivnosti, među kojima izdvajamo:

1. Uspostava jedinice za fact-checking

U svojim smo redakcijama (Radio Rojc, Kulturpunkt.hr i VoxFeminae.net) razvili specijalizirane jedinice za provjeru činjenica, kako bismo uveli sustav verifikacije u svakodnevni novinarski rad. Program je uključivao:

kapacitiranje novinara i novinarki kroz edukativne aktivnosti,

izradu i objavu sadržaja temeljenog na naučenoj metodologiji u temama zdravlja, rodne ravnopravnosti, kulture itd.,

diseminaciju praksi odgovornog novinarstva u javni prostor uz Smjernice za odgovorno novinarstvo koje su dostupne za preuzimanje i upotrebu.

2. Objava članaka i ilustracija

Na VoxFeminae.net objavljeno je 10 članaka koji propituju mitove zastupljene u medijskom prostoru. Svi su dostupni na poveznici: https://voxfeminae.net/tag/odgovorno-novinarstvo/

3. Realizacija događaja i radionica

Kroz projekt smo organizirali niz aktivnosti usmjerenih na podizanje svijesti o važnosti fact-checkinga i odgovornog izvještavanja:

Zahvaljujemo svim partnerima i suradnicima/ama koji/e su pridonijeli realizaciji projekta, kao i čitateljima i čitateljicama koji/e su pratili/e i dijelili/e naše sadržaje. Vjerujemo da smo ovim projektom napravili važan korak prema jačanju medijske pismenosti, većoj odgovornosti novinara i novinarki te boljem razumijevanju društveno relevantnih tema.

Iako projekt formalno završava, VoxFeminae.net i dalje nastavlja s primjenom fact-checking praksi i zagovaranjem standarda odgovornog novinarstva.