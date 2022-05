Završeni Rovinj Photodays

Petnaesto izdanje festivala Rovinj Photodays održano je proteklog vikenda u Rovinju. Jedan od najvećih festivala fotografije u jugoistočnoj Europi završen je dodjelom glavne nagrade Grand Prix u Hotelu Istra, koju je ove godine osvojio talijanski fotograf Pietro Millenotti za fotografski projekt Black is the River, koji je ujedno i pobjednik u kategoriji pejzaž. Događaj je održan pod pokroviteljstvom kompanije Epson.

Osvajanje glavne nagrade donosi novu samostalnu izložbu na festivalu Rovinj Photodays 2023, uz prateću publikaciju i novčanu nagradu festivala u iznosu od 2.000 eura. Grand Prix festivala je pobjedniku uručila Ana Bajagić, predstavnica Epsona kao jednog od glavnih sponzora festivala.

Pobjednik je proglašen između 18 nominiranih fotografa iz šest natjecateljskih kategorija: arhitektura, dokumentarna fotografija, portret, pejzaž, akt i moda. Nagrade su dodijeljene i u šest službenih kategorija, a radovi finalista premijerno su predstavljeni u okviru grupne izložbe u Multimedijalnom centru (MMC) Rovinj, koja je ujedno bila i centralni događaj ovogodišnjeg festivala.

"Fotografski projekt Black is the river, inspiriran je filmom Charlesa Laughtona "Noć lovca" iz 1955. godine. Black is the river je transformacija poznatog mjesta, rijeke Po, kroz mrak i nemir. Tišina, izolacija i tama postaju alati za pisanje pejzaža i vlastitog nesvjesnog. Promatrač je pozvan na mjesto gdje se stvarnost može otvoriti mašti i zapažanjima. Vizualna pozadina i senzibilitet postaju vodiči ka novim individualnim pričama. Sve fotografije su dio veće serije i digitalizirane s filma srednjeg formata ", rekao je pobjednik festival Pietro Millenotti.

U sklopu festivala održana je izložba prošlogodišnje pobjednice Grand Prixa Rovinj Photodays Zuzane Pustaiove "One day everyday", kao i izložba "Velikani hrvatske fotografije 50-ih" s umjetničkim fotografijama snimljenim pedesetih godina prošlog stoljeća, s temom života hrvatskog Jadrana.

Također, održana je i gostujuća izložba partnera OMNE Festa iz Italije "U potrazi za ljepotom -Arhitekture, tijela, pejzaži", predavanje o autorskim pravima u fotografiji Saše Poldana i Valentina Vižintina, radionica „Arhitektura - Dizajn - Svjetlo" Danijela Berkovića, na kojoj su sudionici pored foto opreme mogli isprobati i Phase One kameru, najskuplju kameru na svijetu. Prve večeri festivala u Island Hotelu Istra Damir Halilić Hal održao je koncert "Moć gitare".

Rovinj Photodays je najveći i najopsežniji foto festival u jugoistočnoj Europi. Ovaj cjelogodišnji projekt podržavaju brojne kulturne institucije i organizacije, kao i nekoliko ključnih sponzora, poput Epsona. Festival su 2008. godine pokrenuli Livingstone Association i Astoria d. o. o.

Aktivnosti festivala obuhvaćaju godišnje natjecanje, niz putujućih izložbi tijekom godine u suradnji s kulturnim institucijama i galerijama, kao i završnicu festivala u svibnju u Rovinju.