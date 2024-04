Zatvor za napuštanje životinja od danas

Danas su stupile na snagu izmjene i dopune Kaznenog zakona, a s njima i dugoočekivane pozitivne promjene u zaštiti životinja! Napuštanje kućnog ljubimca, domaće ili divlje životinje prijavljuje se policiji ili općinskom državnom odvjetništvu. Kazna je do godinu dana zatvora, odnosno do dvije ako je napuštanjem prouzročena smrt životinje ili je napušten veći broj životinja. Povisuju se kazne za kazneno djelo ubijanja i mučenja životinja na kaznu zatvora do dvije godine ili do tri godine ako se ta kaznena djela počine iz koristoljublja. Također, zlostavljačima i ubojicama životinja odsad se može izreći sigurnosna mjera zabrane držanja i nabavljanja životinja, u trajanju od jedne od pet godina.

Sve navedene novosti prijedlozi su koje je udruga Prijatelji životinja poslala Ministarstvu pravosuđa i uprave tijekom rada na izmjenama i dopunama Kaznenog zakona. „Iznimno smo zahvalni Ministarstvu što je prihvatilo naše prijedloge i time napravilo povijesni iskorak u zaštiti životinja u Hrvatskoj, što će pozitivno odjeknuti svugdje u svijetu. Cilj nam je bio uvrstiti odredbe koje će djelovati preventivno i sada je važno da svi djelujemo kako bi se i provodile u praksi", kažu Prijatelji životinja.

Pojašnjavaju da građani više neće trebati čekati hoće li veterinarska inspekcija reagirati na prijavu napuštanja, već onoga tko napusti životinju mogu odmah prijaviti policiji: „To će ubrzati postupanje i olakšati dokazivanje čina napuštanja. Ujedno će odvratiti ljude od napuštanja životinja jer znaju da time riskiraju zatvorsku kaznu. Očekujemo i da će svi razmisliti prije nego što nabave životinju imaju li dovoljno novaca, vremena i znanja za dugogodišnju skrb o njoj. Odgovornije će se odnositi i prema kontroli razmnožavanja i kastrirati životinje umjesto da napuštaju štence i mačiće."

S druge strane, smatraju Prijatelji životinja, potaknut će gradove i općine da paralelno rade na sprječavanju napuštanja životinja: „JLS-ovi moraju provoditi kontrolu mikročipiranja pasa obilaskom svih kućanstava, što im je zakonska obaveza još od 2017. godine, jer mikročip sadrži podatke o skrbniku psa. One lokalne zajednice koje to još nisu provele treba kazniti! Također, moraju educirati javnost o odgovornoj skrbi za životinje i financirati kastracije pasa i mačaka. Umjesto da napuštaju životinje, skrbnici im mogu pomoći kastracijom i odgovornim udomljavanjem umjesto kupnje."

Osim toga, povišene kazne za kazneno djelo usmrćivanja i mučenja životinja moći će se provoditi samo zahvaljujući prijavama svjedoka. Iz udruge Prijatelji životinja pozivaju građane da ako imaju bilo kakve nedoumice oko postupka prijavljivanja kaznenih i prekršajnih djela na štetu životinja, mogu im se javiti: „Prijavljivanje je jako važno i radi izricanja sigurnosne mjere zabrane držanja i nabavljanja životinja. Sud ju može izreći onome tko je počinio kazneno djelo nad životinjom ako postoji opasnost da će počiniti isto ili slično djelo."

Na snagu je 2. travnja 2024. godine stupilo i povećanje kazni za mučenje i ubijanje životinja te sada iznosi do tri godine zatvora. Povisivanje kazni važno je i zbog znatno težeg odlaska slučajeva u zastaru. Prijatelji životinja ističu da bi nove odredbe Kaznenog zakona trebale biti pokretač daljnjih zakonodavnih promjena, a prije svega izmjene Zakona o zaštiti životinja i pratećih pravilnika. Smatraju i da je bitno osnivanje inspekcije za zaštitu životinja i formiranje sektora za zaštitu životinja pri Ministarstvu poljoprivrede.

Odredbe koje se odnose na zaštitu životinja u izmjenama i dopunama Kaznenog zakona mogu zaživjeti u praksi samo zajedničkim djelovanjem građana i nadležnih institucija. Stoga pozivaju sve koji imaju saznanja o kršenju zakona da prijave svako napuštanje i zlostavljanje životinja, a više informacija i upute kako i kome prijaviti nalaze se na www.prijatelji-zivotinja.hr.