Zastrašivanje građana i udruga zbog megafarmi

Premium Chicken Company, jedan od investitora uključenih u megaprojekte peradarske industrije, poslao je opomenu pred tužbu udruzi Prijatelji životinja koja kontinuirano upozorava na moguće posljedice megafarmi i klaonica. U dopisu najavljuje obračun štete zbog izjava udruge te poručuje da će se to odnositi i na buduće slučajeve u kojima udruga i njezini članovi budu iznosili, prema njihovoj ocjeni, netočne informacije.

„Takva formulacija ostavlja snažan dojam pritiska na pravo građana, udruga i lokalnih zajednica da javno govore o projektima koji mogu imati ozbiljne posljedice za okoliš, zdravlje ljudi, životinje i ekonomiju. Umjesto odgovora na zabrinutost građana, lokalnih zajednica i stručne javnosti, sada svjedočimo pritisku na one koji tu zabrinutost artikuliraju i iznose u javni prostor. Drugim riječima, oni koji ovdje žive i upozoravaju na pogone koji bi mogli trajno ugroziti njihove krajeve sada bi zbog toga trebali snositi posljedice i biti izloženi tužbama. Još više zabrinjava jer su predstavnici investitora već javno poručili da su važniji od građanskih inicijativa i da pravila za njih ne vrijede." - upozoravaju iz Prijatelja životinja.



Što je veći otpor, to su jači i pritisci

Otpor megaprojektima posljednjih mjeseci prerastao je lokalne okvire. Riječ je o najmanje 24 megaprojekta dvaju investitora u području uzgoja, klanja i prerade pilića kojima bi se godišnje ubijalo oko 270 milijuna pilića. Građanske inicijative i udruge pritom upozoravaju na niz propusta, nužnost kumulativnog sagledavanja svih međusobno povezanih projekata, kao i na razmjere mogućih posljedica svih projekata na okoliš, zdravlje ljudi, životinje, ekonomiju i kvalitetu života, ističući da bi šteta takvih zahvata bila dugoročna i nepovratna.

Protiv planiranih megafarmi, klaonica i pratećih pogona digle su se udruge Prijatelji životinja i Zelena akcija te građanske inicijative iz više krajeva Hrvatske, uz podršku preko 160 organizacija, stručnjaka i javnih osoba. Održani su i veliki prosvjedi u Zagrebu i Sisku, a otpor je dobio i širu domaću i međunarodnu vidljivost.

„Upravo zato ova opomena pred tužbu ne djeluje kao izolirani pravni potez, nego kao poruka svima koji se usuđuju javno govoriti. Kada nakon više od 50.000 peticijskih potpisa, brojnih javnih istupa i sve šire podrške stigne opomena pred tužbu s prijetnjom obračuna štete, postavlja se pitanje pokušava li se građanski otpor zastrašiti i ušutkati." - ističu Prijatelji životinja.



Građani trebaju imati pravo progovoriti o štetnim projektima

Upozoravaju da ovdje više nije riječ samo o jednoj organizaciji ni o jednom dopisu, već o pravu građana, udruga i lokalnih zajednica da bez straha upozoravaju na moguće posljedice projekata koji bi mogli trajno obilježiti Hrvatsku. Ovakav potez Premium Chicken Company dolazi upravo u trenutku kada je na razini Europske unije na snagu stupila tzv. anti-SLAPP direktiva, usmjerena protiv zloupotrebe pravnih mehanizama radi zastrašivanja onih koji javno govore o pitanjima od javnog interesa. U tom kontekstu, s obzirom da u Hrvatskoj još nije usvojen zakon kojim se implementiraju obveze anti-SLAPP direktive, ova opomena dodatno pojačava dojam pokušaja zastrašivanja.

