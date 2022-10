Zašto vam kasni?

Povremena kašnjenja tijekom prve dvije godine od početka menstruacije prihvatljiva jer u tom periodu tijelo još uvijek pokušava uspostaviti ravnotežu i normalno je da ciklus kasni, a čak i da jedan mjesec potpuno izostane.

Što podrazumijevamo pod kašnjenjem?

Pod kašnjenjem menstruacije u pravilu se podrazumijeva pet ili više dana od datuma kada bi mjesečnica morala početi. Menstrualni ciklus počinje prvoga dana krvarenja i traje sve do iduće menstruacije. Normalan menstrualni ciklus može trajati od 21 do 35 dana, a krvarenje u prosjeku traje tri do sedam dana.

Važno je napomenuti da su menstruacijski ciklusi različiti od žene do žene i samim time mogu varirati u svome trajanju. Najčešće se radi o odstupanjima u trajanju od nekoliko dana, što se smatra normalnom pojavom. Ako mjesečnica često kasni, a trudnoća je isključena, za to bi mogli biti odgovorni drugi uzroci, a mi vam u nastavku donosimo neke od njih.

Imate problema sa štitnjačom - i bolesti štitnjače, bez obzira na to je li riječ o hipotireozi ili hipertireozi, mogu značajno utjecati na promjenu razine hormona u tijelu, a time dovesti i do kašnjenja ili potpunog izostanka menstruacije. Jedan od mogućih uzroka su i Cushingova bolest, dijabetes koji se ne liječi, prerano zatajenje jajnika te urođena nadbubrežna hiperplazija - stanje koje ograničava proizvodnju hormona u nadbubrežnoj žlijezdi.

Imate sindrom policističnih jajnika - sindrom policističnih jajnika jedan je od najčešćih poremećaja kod žena. Okidač za ovaj sindrom zapravo je hormonski disbalans koji ima veliki utjecaj na metabolizam i plodnost žene. Jedan od simptoma PCOS-a je upravo nepravilan menstrualni ciklus. Poremećeni ciklusi rezultiraju time da menstruacije često znaju izostati i nekoliko mjeseci, a kad se jednom pojave, obično su vrlo obilne i bolne.

Pod velikim ste stresom - bilo kakvi stresni događaji mogu poremetiti hormonsku ravnotežu u prvome dijelu menstrualnog ciklusa i tako "odgoditi" ovulaciju za nekoliko dana, a samim time i menstruaciju. U nekim slučajevima može se dogoditi i potpuno preskakanje ovulacije. Naime, stres potiče organizam na lučenje hormona stresa koji može promijeniti način na koji mozak funkcionira, između ostaloga utjecati na lučenje hormona koji kontrolira menstrualni ciklus.

Pretjerujete s vježbanjem ili ste naglo smršavili - prekomjerno vježbanje i nagli gubitak kilograma može dovesti do poremećaja menstrualnog ciklusa te kašnjenja ili čak preskakanja menstruacije. Tjelesna masa i postotak masnog tkiva imaju značajnu ulogu u hormonskoj regulaciji u ženskom organizmu, a samim time mogu djelovati na lučenje hormona u mozgu važnih za održavanje normalnog menstrualnog ciklusa.

U preuranjenoj ste menopauzi - kod žena mlađih od 40 godina moguća je i preuranjena menopauza koju često prate noćno znojenje, valunzi i vaginalna suhoća. Neki od najčešćih prvih simptoma upravo su kašnjenje menstruacije i neredovitost menstrualnog ciklusa.