Zašto trebamo spavati osam sati?

Redovito osmosatno spavanje zapravo nije luksuz, nego dio zdrave rutine. Nedostatak spavanja može ozbiljno utjecati na vaše mentalno, emocionalno i fizičko zdravlje

Ako ste među onima koji smatraju da im je dovoljno tek par sati sna, evo par činjenica koje će vam dokazati suprotno... znači, ovo su dobrobiti osamsatnog sna:

Bolje zdravlje - znanstvenici su otkrili da dovoljno spavanja ne samo da će smanjiti našu razinu stresa, već će i spriječiti rizik od visokog krvnog tlaka i kolesterola. Izostanak sna također može dovesti do svih vrsta problema povezanih sa srcem.

Brže učenje novih stvari - ako ne spavate dovoljno, to utječe na to koliko se dobro možete koncentrirati na nove vještine i pamtiti stvari. Znanstvenici su otkrili da obrađujemo nove informacije dok spavamo. Drugim riječima, vaš um i tijelo su bolji ujutro nakon što ste se pravilno odmorili. A to se odnosi na sve nove vještine, od učenja do sporta.

Lakše održavanje težine - ovo je istraživanje pokazalo da dok spavamo stvaramo hormon koji se zove leptin, koji poručuje našem tijelu da smo puni i da nam više ne treba hrana. Kad se ne odmorimo, tijelo se izbacuje iz ravnoteže i osjeća žudnju za hranom.

Lakše oporavljanje od bolesti - osjećate li se pospano kada ste bolesni? Pa, očito postoji razlog za to. Studije su dokazale da naše tijelo prelazi u stanje spavanja kako bi se oporavilo. Naš imunološki sustav tada je najučinkovitiji u borbi protiv bakterija.

Lakše suočavanje s problemima - kad se redovito dovoljno odmarate, koncentracija, fokus i vještina rješavanja problema funkcioniraju na optimalnoj razini. Možete jasnije razmišljati i brže donositi odluke.

Stoga, razmislite malo i odspavajte pošteno svake noći!