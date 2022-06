Zašto su preklopni telefoni odlična stvar?

Otkako su ugledali svjetlo dana, preklopni pametni telefoni u javnosti bude neku vrstu nepovjerenja. Neke od uobičajenih primjedbi koje korisnici imaju su: zaslon se ne može potpuno izravnati, nabori na mjestu preklapanja i sustavi kamera koji su puno slabiji od onih na tradicionalnim telefonima. Navedene tvrdnje se možda odnose na neke modele na tržištu, ali ne i Huawei P50 Pocket.

Nabor? Gdje?

Ako nekome pokažete P50 Pocket dok je rasklopljen, ta osoba vjerojatno neće ni znati da se radi o sklopivom telefonu. To je zato što njegov 6.9 - inčni OLED zaslon izgleda jednako dobro kao zasloni vodećih tradicionalnih telefona. S gotovo nepostojećim okvirima, oštrom rezolucijom i mogućnošću prikaza preko milijardu boja, P50 Pocket pruža vrhunsko vizualno iskustvo i ne sadrži vidljive nabore, unatoč tome što se savija na pola. Kako je Huawei postigao ono što se smatralo nemogućim? Zahvaljujući genijalno dizajniranoj multidimenzionalnoj šarci s malom šupljinom na točki preklapanja, ispod koje se ekran uvlači, što P50 Pocketu omogućuje da se savija s lakoćom.

Besprijekorno iskustvo sklapanja

Huawei P50 Pocket se savija potpuno ravno i bez nabora. To mu omogućuje da postigne zavidne dimenzije. Čak i kada je presavijen, uređaj mjeri samo 15,2 mm dok debljina rasklopljenog P50 Pocketa iznosi nevjerojatnih 7,2 mm, što ga čini još lakšim za rukovanje.

Šarka također može ostati otvorena na sredini preklopa, te tako čini L oblik prijenosnog računala, što otvara nove mogućnosti korištenja. Snimite selfije bez upotrebe ruku ili time-lapse videozapise bez potrebe da telefon prislonite uz neki objekt, zato jer Huawei P50 Pocket može sam sebi poslužiti kao stativ.

Vrhunske performanse vodeće kamere

Unatoč svom tankom izdanju, P50 Pocket sadrži vrhunske performanse vodeće kamere, koje su u rangu i s nagrađivanim Huawei P50 Pro. Sa True-Chroma kamerom od 40 MP, ultraširokokutnom kamerom od 13 MP i Ultra Spectrum kamerom od 32 MP, P50 Pocket sadrži jedan od najboljih hardvera kamere na tržištu preklopnih telefona. Zasluge pripadaju Huaweijevim računalnim algoritmima XD Optics i True-Chroma Image Engine, koji P50 Pocketu pomažu napraviti savršeno eksponirane snimke sa briljantnim i stvarnim bojama.

Huawei XD Optics ispravlja optičke pogreške koje se događaju kada se slike stvarnog svijeta transformiraju u digitalne podatke te pruža bolju podršku procesoru signala slike koji obrađuje fotografije. S druge strane, True-Chroma Image Engine pruža najveću moguću točnost boja i stvara fotografije koje odražavaju ono što vidi ljudsko oko.

Štoviše, zahvaljujući jedinstvenom i vizualno privlačnom kružnom poklopcu, možete snimati selfije i s glavnom kamerom kada je Pocket sklopljen.

Osim P50 serije pametnih telefona, Huawei nova serija također sadrži vrhunske tehnologije kamera pa tako nedavno predstavljeni nova 9 SE sadrži AI četverostruki sustav kamera sa stražnjom kamerom od 108 MP.

Cjelodnevno trajanje baterije i ultra brzo punjenje

Još jedan veliki nedostatak sklopivih telefona je ograničenost na malene baterije koje imaju ograničeni vijek trajanja. Međutim, P50 Pocket je u tanko i elegantno kućište uspio ugurati prvoklasnu bateriju od 4.000 mAh koja pruža cjelodnevno trajanje uz samo jedno punjenje, što je ujedno i vizija tvrtke Huawei na području novih tehnologija baterija. Ideja je smanjiti dimenzije i težinu baterije kako bi se povećao kapacitet, brzina punjenja i vijek trajanja. Najbolji primjer primjene novih tehnologija baterija može se vidjeti na pametnim satovima koji pružaju i do 2 tjedna trajanja baterije unatoč relativno malenim kućištima uređaja ako ih usporedimo s veličinom pametnih telefona. Tako primjerice 2 najnovija pametna sata Huawei Watch GT serije - Watch GT 3 Pro od 46 mm i Watch GT 3 Pro od 43 mm, pružaju do 2 tjedna, odnosno do 7 dana trajanja baterije.

Maloprodajni paket P50 Pocket uključuje 40W Huawei SuperCharge punjač i kabel, tako da vam nikada neće ponestati snage.

Bilo da se radi o estetici, hardveru, performansama kamere ili trajanju baterije, P50 Pocket nastavlja Huaweijev trend kršenja mobilnih okvira i granica.