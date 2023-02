Zašto su mobilne igrice stup razvija gaming industrije

Samo tijekom 2022. predviđalo se da će globalna gaming industrija generirati 222 milijarde dolara diljem svijeta - pri čemu je mobilno igranje trebalo preuzeti 60% od tog ukupnog iznosa. Čak su i divovi kao Electronic Arts, Take-Two Interactive, Sony i mnoga druga renomirana imena ubrzali svoje pohode i ulaganja na mobilno igranje, ostvarivši strateške akvizicije i ulaganja u takve poslovne modele u posljednjih nekoliko godina.

I ne polažu samo investitori velike nade u tržište igara. Ispostavilo se da igrači posvuda prihvaćaju promjenjive trendove industrije igara i zapravo preuzimaju više od milijardu mobilnih naslova tjedno. Evo zašto su mobilne igre postale dominantne i zašto će i dalje biti glavni oblik igranja za mnoge.

Pristupačnost je kraljica tržišta

Dok je najtradicionalniji oblik igranja putem računala ili konzole još uvijek glavno uporište u industriji, mobilno igranje lako nudi alternativu bez premca. Njegova prenosivost i pristupačnost postaje glavni adut za stjecanje korisnika.

Unutar samo nekoliko dodira igrači mogu preuzeti i učitati nove igre iz trgovine aplikacija na svoje telefone i tablete te igrati bilo gdje uz pomoć svojih uređaja poput Huawei Mate 50 Pro, nova 10 i slušalica FreeBuds 5i - čak i dok putuju vlakom ili tijekom pauze za ručak na poslu. Tijekom ovih poslovno neaktivnih razdoblja u danu koja često dovode dosadu, vjerojatnije je da će korisnici uključiti mobilnu igru kako bi ispunili svoje vrijeme zabavom. To je samo jedan od mogućih razloga zašto su ležerne i ne zahtjevne igre u porastu. Naslovi poput Gardenscapes, Homescapes ili Fishdom došle su do vrha najboljih igara 2022. na AppGallery.

Za maštovite igrače koji trebaju podnevni bijeg i avanturu, RPG-ovi kao što su Summoners War i Infinity Kingdom popularan su izbor i zauzimaju veliki dio top ljestvica AppGalleryja.

Mnoge igre postale su besplatne za igranje kako bi povećale broj preuzimanja i oslanjaju se na mikrotransakcije za stalni prihod. Igrači se osjećaju ugodnije s manjim shemama plaćanja u usporedbi s pozamašnim iznosima potrebnim za kupnju igara za konzole. U nedavnom izvješću, korisnici su otkrili da troše najviše novca na valute u igri i posebne predmete/likove kako bi brzo ubrzali svoj napredak. Ove mikrotransakcije često su jeftine i isplative, a najviše od svega, pružaju nižu troškovnu granicu za ulazak u gaming zajednicu, posebno mlađim odraslim osobama ili tinejdžerima koji čine veliki dio tržišta potrošača igara.

AppGallery ide korak dalje - uvodi sustav bodovanja za korisnička preuzimanja, čineći igre još vrijednijim za mnoge. Korisnici i igrači mogu dobiti Huawei bodove sudjelovanjem u aktivnostima u različitim aplikacijama i iskoristiti ih za preuzimanje bezbrojnih uzbudljivih nagrada.

Što je zajednica jača i šira, to je iskustvo ugodnije

Osim što je dostupno mnogim igračima, mobilno igranje ima manje limitirajućih faktora od igara za računala i konzole te omogućuje ljudima svih skupina da se pridruže igrama s bilo kojeg mobilnog ili tablet uređaja. To u konačnici oslobađa igrače potrebe za kupnjom konzola koje ponekad igranje s prijateljima može učiniti ekskluzivnijom i daleko skupljom zabavom.

To je posebno vidljivo u žanrovima SLG-ova, MMORPG-ova i MOBA-a, koji su se popeli na vrh tržišta. Velik broj AppGallery najboljih igara 2022. sastoji se od SLG-ova, kao što su State of Survival: Zombie War, Guns of Glory: The Iron Mask i Lords Mobile: Kingdom Wars koji imaju načine igre za više igrača te koji su izgradili jake gamerske zajednice i sljedbenike. Nedavno lansirani naslovi poput Land of Empires: Immortal koji su u AppGallery od prosinca, brzo postaju popularni među korisnicima.

AppGallery pozdravlja gamere posvuda i zapravo ne zahtijeva od korisnika da imaju Huawei uređaje. Korisnici uređaja koji nisu Huawei sve više igraju igre na AppGalleryju, što predstavlja i razlog iza sve većeg broja korisnika AppGalleryj trgovine aplikacija u 2022. Uz primamljive popuste za nove korisnike, pakete dobrodošlice i IAP popuste logično je da mnogi hrle na platformu kao jedno od glavnih odredišta mobilnog gaminga.

Prisutnost mobilnih igara na društvenim medijima potiče izgradnju zajednice gamera. Sada je lakše nego ikad dijeliti i objavljivati skinove vašeg lika ili nove visoke rezultate na društvenim medijima. Zapravo, neki igrači su navikli na multitasking dok igraju na svojim mobilnim telefonima, tako anketa koju je proveo PocketGamer izvještava da je 80% igrača odrađuje i druge aktivnosti tijekom mobilnog igranja. Iako se to može činiti kao posljedica simptoma kratkog raspona pozornosti mlađe generacije, također nam govori nešto o tome kako je mobilno igranje postalo omiljeni i neposredniji oblik zabave među igračima.

Budućnost mobilnog igranja

Kako se pametni telefoni razvijaju većim brzinama od drugih kategorija uređaja u tehnološkom sektoru, mobilno igranje će također biti od razvojne svrhe industriji pametnih telefona koja stalno stremi inovacijama. Uz bolju procesorsku snagu i specifikacije, pametni telefoni sada mogu izdržati teže igre i podržati bogatije igraće značajke. U tom smislu, renomirane franšizne igre polažu nadu i sve češće stavljaju primat na pametne telefone kao medij.

Pojava 5G i VR tehnologije, raznih dimenzija metaverzuma, a vjerojatno i umjetne inteligencije, mogli bi samo pomoći u pokretanju još jaćeg razvoja industrije mobilnih igara i novih načina igranja u bliskoj budućnosti.

Jaime Gonzalo, potpredsjednik Huawei Mobile Services Europe dodaje: „Poboljšanje korisničkog iskustva kroz inovacije uvijek je bilo u središtu našeg DNK. To je razlog zašto smo predani tome da nastavimo istraživati načine koji će omogućiti igračima bogatije i impresivnije iskustvo iz svojih sesija igranja. Naša vizija nadilazi osnovne komercijalne ponude poput popusta i pomaže zajednicama da se povežu i zajedno otkriju svoj sljedeći omiljeni naslov. Stoga potičemo sve zainteresirane za mobilne igre da istraže bogatu ponudu koju AppGallery priprema za njih.

O HUAWEI AppGallery

AppGallery je službena platforma za distribuciju aplikacija za HUAWEI uređaje koja se može pohvaliti zbirkom od 18 kategorija aplikacija s vrhunskim sadržajem dostupnim na globalnoj razini. Putem AppGallery trgovine osigurava se da se aplikacije mogu besprijekorno koristiti na svim pametnim uređajima u svim scenarijima bilo gdje i bilo kada, bez ugrožavanja sigurnosti korisnika. Kao jedna od 3 najbolje platforme za globalnu distribuciju aplikacija, AppGallery nudi širok izbor globalnih i lokalnih aplikacija u kategorijama uključujući navigaciju i prijevoz, vijesti, društvene medije, financije, zabavu i druge. AppGallery je dostupan u više od 170 zemalja i regija s preko 580 milijuna globalno aktivnih mjesečnih korisnika i 6 milijuna registriranih programera.

AppGallery možete posjetiti na: https://appgallery.huawei.com/Featured