Zašto se osjećam tužno nakon poroda?

Kada govorimo o oporavku nakon poroda, najveća pažnja se uvijek pridaje fizičkom ozdravljenju, no mentalno zdravlje u ovom periodu je jednako važno jer mnoge žene u tom razdoblju imaju pomiješane osjećaje s kojima im se teško nositi. Sjetite se, bili ste trudni prije nekoliko dana ili tjedana, nosili ste dijete u sebi, cijelo vrijeme zamišljajući kakvo će ono biti, kako će izgledati. A sada je vaša beba ovdje, vjerojatno ne tako savršena, sa svojim potrebama, svojim plakanjem, sisanjem, kakanjem. Osjećate se umorno i strašno ste zabrinuti. Sve to se čini dovoljno opterećujućim da vas dovede do ruba.

Kako bi se naglasila potreba za većim razumijevanjem društva za mentalno zdravlje, INTIMINA, brend posvećen ženskom intimnom zdravlju, donosi savjete o tome kako se nositi s emocionalnim promjenama koje se mogu pojaviti nakon poroda.

Hormonalne promjene

Tijekom trudnoće razina hormona raste i "divlja", a vaše se tijelo navikne na takvo stanje. Kada rodite, razina hormona iznenada opada - slično kao u predmenstrualnim danima u vašem normalnom ciklusu - što dovodi do promjena u raspoloženju. Zbog tog naglog pada hormona, kao i činjenice da imate novog člana obitelji, nov način života i patite od nedostatka sna, prvi mjesec nakon rođenja djeteta je najkritičniji pa je svaka nova majka izložena riziku od razvoja depresije. Postporođajnu depresiju obično se miješa s tzv. Baby blues, a o svakoj vrsti depresije uvijek važno je razgovarati.

Razlika između Baby bluesa i postporođajne depresije

Baby blues je blagi oblik postporođajne depresije koji doživljava čak 60-80% novih mama. Uzrok Baby bluesa je nagli pad hormona, a najzalužniji je pad estrogena. To je slično padu hormona u predmenstrualnom razdoblju, no u ovom slučaju je pad 100 puta veći, što može biti pravi šok za tijelo. Kad se takva promjena hormona kombinira sa stresom radi brige oko malog bespomoćnog djeteta, vrlo lako možete osjetiti psihološke poteškoće.

Najčešće ćete biti neraspoloženi, ili ćete jednu minutu biti sretni, a u drugoj već plakati. Možda ćete se osjećati tjeskobno i zbunjeno. To obično započinje unutar prva tri dana nakon poroda i traje nekoliko dana do nekoliko tjedana. Važno je znati da je to sve normalno i obično prođe samo od sebe te nije potrebno liječenje. No, treba biti na oprezu je do 20% slučajeva Baby bluesa može preći u postporođajnu depresiju ako žena nema podršku svojih najmilijih ili ako ne zna što joj se događa. Zato je presudno pratiti svoje osjećaje, prenositi kako se osjećate svojoj obitelji i bliskim osobama te razmotriti mogućnost o razgovoru s psihologom.

Postporođajna depresija

Razdoblje nakon poroda je razdoblje prilagodbe - novom članu obitelji, novom životnom režimu, novom rasporedu spavanja - i s time se nije lako nositi. Prvi mjesec nakon poroda predstavlja najkritičnije vrijeme u kojem žena može razviti postporođajnu depresiju, a to je razdoblje povezano s tri puta većim rizikom od depresije. Postporođajna depresija najčešće se javlja unutar šest tjedana nakon rođenja. Otprilike jedna od sedam žena razvije postporođajnu depresiju, ali taj broj je vjerojatno veći jer neke žene nikad ne kontaktiraju svog liječnika i pate u tišini. Češće se javlja kod majki-adolescenata, majki nedonoščadi i majki koje žive u urbanim sredinama.

Simptomi

Simptomi postporođajne depresije uključuju depresivno raspoloženje, gubitak interesa, poteškoće sa spavanjem, osjećaj krivnje i tjeskobu, ali unutar četiri tjedna nakon poroda. Nerijetko se događaju jake oscilacije u raspoloženju i gubitak interesa za dijete. Najvažnije je prepoznati da se s vama nešto događa te znati kada potražiti pomoć.

Liječenje

Kod žena koje pate od postporođajne depresije, najčešće je liječenje kombinacijom psihoterapije i antidepresiva. Kako bi se prebrodilo ovo teško razdoblje, najvažnija je podrška bliskih osoba i obitelji. Fokus na zdrav život; zdravu prehranu, kvalitetan san, izbjegavanje stresa, može pomoći u održavanju zdravog i pozitivnog odnosa prema sebi.

Ako imate poteškoća s brigom o djetetu ili navikavanjem na novi način života, nemate razloga da se sramite. Sasvim je normalno imati sumnje, strahove i strepnje, ali je o tim osjećajima potrebno razgovarati s ljudima koje volite i kojima vjerujete. Ako utvrdite da podrška koju dobivate od njih nije dovoljna, uvijek možete potražiti liječničku pomoć. Ne zaboravite da se postporođajna depresija može dogoditi svakome i da je ne trebate prolaziti sami.