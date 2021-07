Zašto se ne pije na prazan želudac

Većini ljudi se dogodilo da su došli na jutarnju kavu, a vratili se kući za par sati kvalitetno podloženi alkoholom, što im definitivno nije bila osnovna ideja.

Ni, iako vam se, dok ste bili mlađi, vjerojatno nije činilo da pijenje alkohola na prazan želudac neki veliki problem, to zaista može ostaviti neke posljedice. Evo nekoliko dobrih razloga zašto biste tu praksu trebali ostaviti u prošlosti i početi jesti prije nego što popijete koju.

Brže ćete se napiti - ako vam je cilj da se malo opustite, to je vaša stvar, ali ako pijete na prazan želudac, puno brže ćete se ozbiljnije napiti. To znači i da sutradan, vjerojatno, nećete izbjeći mamurluk.

>> 5 stvari koje se ne radi na prazan želudac >>

Dići ćete razinu šećera u krvi - pijenje na prazan želudac moglo bi uzrokovati nagli rast šećera u krvi i čak i mali zalogaj prije dovoljan je da to stabilizira. Često ljudi nisu svjesni koliko šećera tijelo metabolizira kada piju alkohol. Kada vam se šećer digne do nezdrave razine to može dovesti do povećanog rizika od bolesti srca i drugih kardiovaskularnih bolesti.

Mogli biste se osjećati loše - glavobolja, mamurluk, loša procjena - sve vam je to poznato ako ste ikada pretjerali s alkoholom. To biste mogli izbjeći ako nešto pojedete prije neko krenete piti, piše Eat this.

>> Znate li se kvalitetno opiti? >>

Možete prekršiti dijetu - ako ste mislili izbjeći unos dodatnih kalorija tako što ćete preskočiti večeru i samo otići popiti nekoliko pića, to bi vam se moglo obiti o glavu. Naime, već nakon nekoliko čašica mnogi će ogladniti, a kasno uvečer većinom su dostupne prilično nezdrave opcije.