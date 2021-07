Zašto nećete biti uspješni?

Uspjeh želimo i trebamo? Pa ne baš, da budemo iskreni - ako moramo napraviti neke ružne stvari, onda nam uspjeh zapravo ne treba jer ne možemo uživati u njemu. OK, ima raznoraznih likova kojima je to sasvim u redu, no velikoj većini ljudi - definitivno nije.

"Uspjeh ne znači samo imati puno novaca. Mnogi ljudi koji imaju puno novaca imaju užasno nesretan i radikalno neuravnotežen život. Uspjeh znači neprestano poboljšavati sebe, način života i rada te odnose", kaže objašnjava psiholog Benjamin Hardy za Inc.

Pa zašto većina ljudi neće biti uspješna? Zašto se većina ljudi ne razvija?

"Što se više razvijate, više ćete se fokusirati na onih nekoliko stvari koje su najvažnije", kaže dalje i naglašava da mnogi ljudi ne rade dobro jer se bave manje važnim stvarima.

>> Uspjeh muškarca ovisi o - ženi >>

"Da biti postigli uspjeh, ne možete se nastaviti družiti s ljudima niske frekvencije. Ne možete jesti lošu hranu, bez obzira što bira vaš supružnik ili kolega. Dane morate dosljedno provoditi u visokokvalitetnim aktivnostima. Što ste uspješniji bit ćete više uravnoteženiji - duhovno, financijski, fizički i u odnosima i sve drugo ćete maknuti iz života jer ne možete opravdati manje kvalitetne stvari u životu", dodaje.

Prije uspjeha možete provoditi vrijeme s bilo kim i jesti sve što je ispred vas. Možete opravdati aktivnosti i ponašanja koja su osrednja. Kako rastete, shvaćate da morate napraviti određene prilagodbe. Trebate smanjiti potrošnju svog novca i vrijeme na sranja i zabavu. Morate više uštedjeti i više ulagati u svoje obrazovanje i svoju budućnost. Što ste uspješniji, morate biti više usredotočeni i vaše svakodnevno ponašanje mora biti visokokvalitetno - i sve kvalitetnije.

Naravno, kako dalje objašnjava ovdje se ne radi o perfekcionizmu. Niti o tome da ste zauzeti cijelo vrijeme. Uspjeh uključuje brigu za sebe i odmor, a onda dalje postavlja ključna pitanja.

Samopouzdanost stvara uspjeh

Ako je vaše svakodnevno ponašanje niske kvalitete, kakav život onda očekujete? Vaši izbori moraju biti kvalitetniji i ona se mora povećavati.

Različita područja međusobno su povezana

Svako područje utječe na drugo područje vašeg života. Ovo je razmišljanje na visokoj razini. To ima smisla samo za ljude koji su iz života uklonili sve što mrze. Da biste živjeli ovaj princip, vaš svakodnevni život može biti ispunjen samo onim stvarima koje visoko cijenite.

Kad su vam dani ispunjeni samo onim stvarima koje su vam značajne, a uspješni ste u svim područjima, apsolutno ćete dominirati na svim područjima. U vašem životu će biti sve ono što poštujete, a sve ostalo bit će uklonjeno. Svakim danom bit ćete ono što uistinu želi biti.

>> Uspjeh ne mora donijeti sreću >>

Za ovakav život potrebno je puno vremena, ali osobito ga je teško prakticirati. Reći "ne" super stvarima koje nisu važne je teško. Teško je odreći se loših navika. Za promjenu sustava vrijednosti i razvijanje vlastite vizije potrebna je hrabrost. Vrlo je lako vratiti se malim i osrednjim stvarima.

Međutim, kako se sve više približavate tim vrijednostima u svakodnevnom životu i idealima, počinju se događati nevjerojatne stvari. Osjećate se sretnije. Više ste prisutni s onima koje volite. Bolje provodite vrijeme. Slijedite veće ambicije i snove. Tijekom izazova ste otporniji. Živite na višoj frekvenciji i to s sve oko vas odražava.