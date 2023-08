Zašto ne bi smjeli uvlačiti trbuh?

Određena zdravstvena stanja pa čak i nepotrebno zatezanje mišića tijekom svakodnevnog života, mogu uzrokovati neuravnoteženost trbušnih mišića. S vremenom to može dovesti do stanja koje se naziva "sindrom pješčanog sata" - štetne promjene u strukturi trbušne stijenke, što može uzrokovati stvaranje vidljivog nabora u sredini trbuha. I ne samo to, već ova promjena može imati posredni učinak na unutarnje organe i druge dijelove tijela ako se ne liječi.

Četiri su glavna uzroka sindroma pješčanog sata. Svi oni dovode do neravnoteže u radu trbušnih mišića:

Prvi su određena urođena stanja (kao što je gastroshiza ili omfacela) koja uzrokuju nepravilan razvoj trbušnih mišića, dovodi do mišićne neravnoteže.

Loše držanje je još jedan uzrok. To dovodi do odmicanja kralježnice od svoje normalne zakrivljenosti u obliku slova S, što dovodi do štetnih promjena u napetosti i funkciji trbušnih mišića i, naravno, dovodi do neravnoteže. Bol u trbuhu (bilo da je riječ o problemima sa želucem, jetrom ili žučnim mjehurom) također može dovesti do toga jer osoba namjerno ili nenamjerno stegne trbušne mišiće kako bi smanjila ili izbjegla bol.

Ali još jedan iznenađujući uzrok sindroma pješčanog sata mogu biti problemi sa slikom tijela, koji su sve češći problem. Ljudi koji se možda osjećaju nesigurno u svom tijelu ili koji žele ravan trbuh mogu stiskati trbušne mišiće kako bi postigli ovakav izgled.

Mišićna neravnoteža

Kada uvučemo želudac, to uzrokuje kontrakciju rektusa abdominisa (koji se obično naziva našim "six-pack" mišićima). Ali budući da imamo tendenciju pohraniti više masnog tkiva u donjem dijelu trbuha, mišići na vrhu trbuha imaju tendenciju da budu aktivniji. To stvara nabor ili nabor na trbuhu tijekom dužeg razdoblja, pri čemu se pupak povlači prema gore, piše IFLScience.

Bez obzira na uzrok - bilo namjerno ili nenamjerno - "usisavanje" želuca stvara veći pritisak na donji dio leđa i vrat. To je zato što sada moraju kompenzirati promjene u stabilnosti jezgre.

Kompresija abdomena također smanjuje količinu prostora dostupnog za smještaj trbušnih organa. Ako trbuh smatrate poput tube paste za zube, stiskanje u sredini stvara pritisak na vrhu i dnu. Pritisak na vrhu utječe na disanje tako što dijafragmu (glavni mišić uključen u uvlačenje zraka) ne može povući prema dolje.

Pritisak na dnu stavlja veću silu na mišiće dna zdjelice jer se trbušna šupljina smanjuje u obujmu kada se trbuh usisava. Uz to, pojačane su sile na zglobove kičme i zdjelice jer su trbušni mišići manje sposobni apsorbirati udarac kada je napet.

Iako postoji ograničeno istraživanje koje se bavi učinkom samog sindroma pješčanog sata na kapacitet disanja, istraživanje uvlačenja abdomena (gdje je cijeli trbuh stisnut ili samo njegov dio kako bi se olakšao oporavak od ozljede mišića ili nakon operacije), pokazuje smanjenje od 34 posto količina zraka koja se izdahne i 27 posto-40 posto smanjenje ukupnog kapaciteta pluća. Nije sigurno dovodi li to do dugoročnih promjena u kapacitetu disanja. Ali kratkoročno gledano, to može otežati vježbanje - a možete se i ranije osjećati umorno zbog smanjenog unosa kisika u krvotok.

Stiskanje trbuha može opteretiti dno zdjelice, što će utjecati na funkciju mjehura, maternice i rektuma, potencijalno uzrokujući curenje urina ili fekalija, kao i prolaps maternice. Za ljude koji već imaju problema s disfunkcijom dna zdjelice (kao što je urinarna ili fekalna inkontinencija), uvlačenje stomaka može ih pogoršati.

Na sreću, sindrom pješčanog sata je reverzibilan. Liječenje mišićne neravnoteže pomoću vježbi koje jačaju sve mišiće jezgre pomoći će. Vježbe kao što su daske ili mostovi samo su neki od primjera. Slično tome, aktivnosti poput joge ili pilatesa vjerojatno će biti korisne za opuštanje mišića.

Sindrom pješčanog sata vjerovatno je nešto što će se razvijati tijekom dugog razdoblja - tjedni stalnog stiskanja trbuha. Povremeno uvlačenje trbušnih mišića vjerojatno neće uzrokovati probleme.

Ako imate neobjašnjivu ili dugotrajnu bol u trbuhu, vrijedi potražiti liječnički savjet - ne samo kako biste spriječili mišićnu neravnotežu, već i kako biste liječili temeljni uzrok boli. Ako ste skloni uvući trbuh kako biste poboljšali svoj izgled, vježbe koje jačaju mišiće i leđa bit će korisne za održavanje dobrog držanja i ravnog trbuha.