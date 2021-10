Zašto ne bi smjeli mršaviti naglo?

Svi želimo biti visoki, lijepi i plavi... dobro, ne baš plavi, ali većina ljudi želi skinuti višak kilograma, pa se vrlo često bacaju na vrlo restrikcijske dijete koje bi im trebale dati ono što žele... no, osim toga donose i hrpu problema.

Da bi se to pokazalo, tim liječnika specijaliziranih za prehranu i javno zdravlje okupio je 29 sudionica koje su imale višak kilograma, s indeksom tjelesne mase većim od 30, što je mjerilo koje Američko udruženje za srce smatra pretilim.

Podijelili su 29 žena u dvije grupe. Eksperimentalna grupa je uzimala lijekove za mršavljenje i išla na dijetu koja je zahtijevala da konzumiraju 600 kalorija dnevno manje od standardnih kalorijskih zahtjeva.

Druga grupa sudionica mogla je jesti bez ograničenja.

Mjerenja

I na početku eksperimenta i nakon što je eksperimentalna grupa izgubila 10 posto tjelesne težine, istraživači su izmjerili broj limfocita kod svih sudionica.

Navode da su se ženama koje su bile podvrgnute ograničenju kalorija i lijekovima te izgubile 10 posto tjelesne težine, smanjio broj T-ćelija prirodnih ubojica (natural killer T-cell) koje su ključne za imunološki sustav tijela.

U međuvremenu, za kontrolnu grupu koja je jela bez ograničenja, istraživači navode da nisu primijećene značajne promjene u imunološkim markerima koji su mjereni.

Zaključak

Iz svojih nalaza, istraživači zaključuju: „Gubitak težine izazvan ograničenjem kalorija može oslabiti antivirusnu imunološku obranu. Napominju da su daljnja klinička ispitivanja na tu temu opravdana.

Uijvek biste trebali razgovarati sa svojim liječnikom prije nego što počnete s novim planom prehrane. Ova studija vas ne bi trebala obeshrabriti da izgubite kilograme, kao ni da postignete željenu težinu koja je za vas zdravija.

Naravno da biste trebali paziti na prehranu, ali to nije jedino što je važno - značajnu ulogu ima i fizička aktivnost. I što je možda najvažnije, rigorozne dijete možda vas mogu dovesti do željene težine, ali isto tako mogu narušiti vaše zdravlje, prenosi Eat This, Not That.

Planiranje načina prehrane sa stručnjacima iz te oblasti ipak je najbolje rješenje za zdrav gubitak kilograma.