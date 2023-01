Zašto kupujemo pametne satove?

Huawei, vodeći svjetski proizvođač pametnih nosivih uređaja za široku potrošnju, predstavio je svoje istraživanje pod nazivom "Izvješće o tržištu pametnih satova", dijeleći s javnošću informacije i nudeći detaljan uvid u navike kupaca, kao i tržišne okvire poslovanja vezanog za osobne nosive uređaje. Zaključci izneseni u Izvješću temelje se na različitim studijama koje je Huawei proveo interno, te u partnerstvu s renomiranim istraživačkim subjektima poput IPSOS Poljska, Pollster i GFK.

Zbog svoje izdržljivosti, kompaktnosti i vrlo jednostavnog načina rukovanja, pametni nosivi uređaji pokazali su se ključnima u pokretanju digitalne transformacije u ponašanju kupaca. Pametni osobni uređaji također su postali modni artikli koji naglašavaju životni stil korisnika i sve više su privlačni kupcima zbog svoje široke funkcionalnosti, kao i zbog opcija personalizacije. Sretni spoj između digitalne tehnologije, industrijskog dizajna i značajki zdravstvene zaštite nastavio se razvijati vrtoglavom brzinom, potaknut ubrzanom digitalizacijom, novim zdravstvenim politikama, tehnologijama i tržišnim uvjetima. Podaci o praćenju zdravlja iskorišteni su za vizualizaciju i digitalizaciju funkcija ljudskog tijela, stvarajući novu paradigmu proaktivnog upravljanja zdravljem, dok je sve veća dostupnost digitalne tehnologije približila nosive uređaje potrošačima.

"Huawei u segmentu uređaja nosive tehnologije daje prednost interesima potrošača iznad svega drugog, ponajprije s ciljem donošenja najnovije razine digitalnih rješenja svakom pojedincu, kućanstvu i industriji. Bili smo inovatori u industriji pametnih satova, gurajući cijelu industriju naprijed integracijom Huaweijevih revolucionarnih tehnologija i iskorištavanjem renomiranih istraživačko-razvojnih sposobnosti Huaweijevih znanstvenih laboratorija i Huaweijevih globalnih istraživačkih instituta" - rekao je William Tian, predsjednik europske regije u Huawei Consumer Business Group.

Preferencije potrošača i motivacija za kupnju

Odabir pametnog sata često je dobro promišljen proces gdje kupci uzimaju vremena i analiziraju ponudu prije donošenja konačne odluke. Bez obzira na cjenovni raspon, put do kupnje obično traje gotovo mjesec dana, s više od 3 tjedna aktivnog traženja savršenog uređaja koji zadovoljava potrebe pojedinog korisnika. Također, čini se da slična motivacija pokreće proces za sve skupine potrošača pri donošenju odluke o kupnji, bilo da se radi o fanaticima pojedinih brandove, iskusnim korisnicima sa specifičnim potrebama koji traže sportske uređaje ili onima orijentiranim na lifestyle uređaje i s fokusom na najnovije modne trendove i gadgete.

Potrošači se žele pouzdati u to da će njihov pametni sat biti operativan, jednostavan za korištenje i da se neće pokvariti u svakodnevnoj upotrebi. Na temelju Huaweijevih otkrića ključni pokretači i faktori kupnje uključuju trajanje baterije, otpornost na vodu i kompatibilnost s drugim pametnim uređajima. Što se tiče značajki proizvoda, vodootpornost je među najatraktivnijim karakteristikama pametnog sata. Ono što je zanimljivo jest da vodootporni dizajn vodu nije važan samo zbog svog funkcionalnog aspekta, već i zbog dokaza kvalitete i trajnosti proizvoda, pri čemu je 67% ispitanika spomenulo vodootpornost kao najprivlačniju značajku zajedno s trajanjem baterije. Uzmimo na primjer Huawei Watch GT 3 SE koji podržava vodootpornost od 5ATM koja zadovoljava standard ISO 22810:2010, što mu omogućuje rad na dubini do 50 metara u trajanju od 10 minuta i pruža do 2 tjedna kontinuirane upotrebe i autonomije baterije, uz podržano brzo punjenje. Zajedno s pet glavnih satelitskih sustava, ovaj pametni sat koristi ugrađeni visokoprecizan GNSS pozicioni čip koji pruža izvrsne performanse i tracking za sve treninge. Kako bi dodatno pomogao korisnicima u njihovim sportskim aspiracijama, Watch GT 3 SE nudi više od 100+ sportskih načina rada, inteligentne planove trčanja, pa čak i Huaweijev TruSportTM algoritam koji daje pronicljive sportske procjene i prijedloge na temelju skupljenih podataka o vježbanju.

Vrhunske značajke pametnih nosivih uređaja

Potrošači imaju vrlo različite ukuse i preferencije te ne postoji samo jedan model savršenog sata koji bi zadovoljio potrebe svih korisnika. Preferencije u pogledu dizajna, oblika i izgleda brojčanika, veličine ili karaktera sata vrlo variraju. Ako određeni sat ne zadovoljava vizualne preferencije određenog kupca, on ga jednostavno neće kupiti, ma koliko dobre funkcije imao. Unatoč inherentno modernoj prirodi pametnih satova, korisnici još uvijek najčešće traže klasični dizajn i tradicionalna okrugla kućišta. Dekorativna i estetska strana uređaja igra vitalnu ulogu u odluci o kupnji i nije ograničena samo na očigledan izbor boje kućišta ili remena, već se proteže do sitnih detalja kao što je boja ili materijal izrade određenih elemenata poput kopče. To se posebno odnosi na uređaje više cjenovne klase gdje čak 55% vlasnika pametnih satova iznad 250 eura mijenja remen na satu ovisno o situaciji nošenja. Ipak, mnogi vlasnici pametnih satova u svim cjenovnim segmentima skloniji su zamijeniti remen pametnog sata tek kada je oštećen. U slučaju pametnih satova, izgled nije ograničen samo na fizički dizajn. U ovom segmentu podjednako je važan i digitalni izmjenjivi dio gdje je atraktivana pozadina sata neophodana jer će ga korisnici često mijenjati. Bez obzira na cjenovni razred, više od polovice vlasnika pametnih satova mijenja svoju pozadinu sata barem jednom mjesečno. Ipak, vlasnici pametnih satova ispod 200 eura vjerojatnije uopće neće promijeniti pozadinu sata, za razliku od vlasnika skupljih uređaja. Ali uvijek postoji značajna skupina korisnika koji se drže samo jedne pozadine - one koju su dobili pri kupnji pametnog sata.

Jasno je da dizajn nije sve. Funkcije pametnog sata igraju važnu ulogu u donošenju odluka o kupnji. U stvarnoj upotrebi, međutim, vlasnici pametnih satova obično se drže najosnovnijih funkcija svojih uređaja kao što su dnevno praćenje zdravlja i sportski načini rada. Na vrhu tog popisa nalaze se značajke koje su izravno povezane s povezivanjem, a posebice mogućnošću provjere/primanja telefonskih poziva izravno na uređaju koje je 38% ispitanika odabralo kao najvažnije. S druge strane korisničkog spektra, blizu 60% vlasnika pametnih satova tvrdi da redovito provjeravaju informacije iz aplikacija za praćenje zdravlja koje imaju instalirane na svoje pametne telefone poput Huawei Mate 50 Pro ili serije nova 10 i poduzimaju određene radnje na temelju rezultata. Ovdje se ključne značajke odnose posebno na zdravlje srca, s funkcijama kao što su snimanje pulsa i EKG-a te mjerenje krvnog tlaka koje su na prvom mjestu. Tako bi ovdje spomenuli upravo iskorak postignut u obitelji pametnih satova Huawei Watch GT gdje model Watch GT 3 Pro, koji je od strane udruge EISA proglašen najboljim proizvodom u kategoriji pametnih satova za 2022.-2023. na temelju neovisnih tehničkih recenzija svojih članova, korisnicima donosi moderan izbor u novom dizajnu sučelja, vrhunskim materijalima i inovativnim funkcijama. U kombinaciji s drugim sportskim i zdravstveno orijentiranim funkcijama ovog izgledom atraktivnog pametnog dodatka, značajna je EKG aplikacija koja može precizno bilježiti ciljane podatke i u praksi demonstrira Huaweijeva istraživanja na području kroničnih bolesti. Funkcija EKG [1]kombinira tehnologiju elektrode i gumba, donoseći korisnicima punu funkcionalnost mjerenja EKG-a. Točnost mjerenja EKG-a sveobuhvatno je poboljšana, a područje gumba dodatno je smanjeno u usporedbi s prethodnom generacijom. Serija Watch GT 3 Pro podržava prikupljanje EKG podataka koji mogu precizno osigurati mjerenja i analizu sinusnog ritma u stvarnom vremenu uz pravovremene podsjetnike za korisnike. Uz to, Watch GT 3 Pro također nudi sveobuhvatno upravljanje zdravljem putem praćenja otkucaja srca, razine kisika u krvi, kvalitete sna, zdravlja dišnog sustava i tlaka, što finalno pomaže u praćenju promjena u tijelu korisnika. S aplikacijom Huawei Health korisnici na svom telefonu mogu sinkronizirati podatke o vježbanju i praćenju zdravlja u stvarnom vremenu kako bi obratili posebnu pozornost na cjelokupno zdravstveno stanje. Huawei se obvezao pružiti tehnologiju za poboljšanje kvalitete života korisnika aplikacije Huawei Health, kao integriranog asistenta za zdravlje i fitness.

Ključna saznanja

Tijekom potrošačkog procesa kupovine, online i offline kanali igraju jednako važnu ulogu. Kako pametni sat nije samo elektronički gadget, već i dio outfita, u završnom koraku potrošači često osjećaju potrebu uživo vidjeti uređaj, isprobati ga, uvjeriti se da dobro izgleda i odgovara njihovim očekivanjima i stilu. Tijekom faze kupovine najvažnije karakteristike su one povezane sa svakodnevnom upotrebom - poput trajanja baterije i kompatibilnosti, te kvalitete kroz značajke otpornosti na vodu i ogrebotine. Dizajn idealnog pametnog sata najčešće se opisuje kao elegantan, te bi trebao imati okrugli brojčanik, a kućište bi trebalo biti metalno. Što se tiče remena, bitan je širok i raznolik izbor, iako su najatraktivnije metalne/titan narukvice ili univerzalni silikonski remeni. Konačno, odluka se donosi i zbog dugačkog popisa funkcija, što je posebno važno u trenutku odabira pametnog sata, ali praksa pokazuje da nakon kupnje većina korisnika ostaje pri osnovnim funkcijama vezanim uz povezivanje, zdravlje i praćenje sportskih aktivnosti.