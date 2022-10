Zašto je važno njegovati kožu vulve

Što uzrokuje suhoću vulve i vagine?

Kada je riječ o suhoći, prvo na što najčešće pomislimo je na suhoću vagine. Ta pojava je česta; do 17% žena u dobi od 17 do 50 godina pati od bolnog seksa zbog vaginalne suhoće. Ali ona se nikada ne odnosi samo na vaginu tj. Gotov je uvijek popraćena suhoćom vulve (vanjskih genitalija) što dovodi do svrbeža, nelagode i boli zbog lubrikacije vulve. Uzroci suhoće mogu biti razni - dehidracija, stres, psihološki čimbenici i hormonska neravnoteža. Hormoni su ključni za hidrataciju vulve i vagine. Promjene u hidrataciji i elastičnosti događaju se kada nešto poremeti ravnotežu hormona. Najčešće se te promjene događaju tijekom menopauze, koja je potpuno prirodan proces, no nekada ima neugodne simptome. Na sreću, možete ih se riješiti.

Što je intimna krema?

Krema za intimnu hidrataciju vlaži i umiruje vanjski dio spolovila. Formulirana s hijaluronskom kiselinom i umirujućim kompleksom prirodnih ulja, intimna krema također ima produljena svojstva vlaženja, zaštite i umirivanja kože kako bi se ostvarila mekoća i osjećaj udobnosti. Također, intimna krema je pravo rješenje za osjetljivu kožu sklonu osipu. Hipoalergena je, bez mirisa i bez alkohola, s pH vrijednošću 4,5.

Zašto je pH bitan?

Vaši reproduktivni organi (vulva i vagina) bi trebali biti kiseli. Zašto? Zato što dobre bakterije koje tamo obično žive (laktobacili) jedu mrtve stanice kože i razgrađuju ih, čineći njihovu okolinu kiselom. Ta kiselost (pH od 3,8 do 4,5) štiti vas od loših bakterija, koje vole alkalnije tj. više pH vrijednosti. Kada se razina estrogena počne smanjivati (na primjer, u menopauzi ili tijekom dojenja), protok krvi se smanjuje, a koža postaje tanja. Nema dovoljno odumrlih stanica, pa laktobacili nemaju puno hrane. Oni ne mogu proizvesti kiselinu, pa pH raste, što olakšava rast drugih bakterija i gljivica te potencijalno uzrokuje probleme.

Može li biti nešto drugo?

Kada osjetite vaginalni i vulvarni svrbež, iscjedak ili bol, trebali biste posjetiti svog ginekologa kako biste isključili stanja poput vaginalnih infekcija, bolesti kože i iritacija. Infekcije mogu biti različite, ali najčešću uzrokuje Candida spp. Bolesti kože uključuju dermatoze koje nisu toliko opasne, ali mogu biti neugodne te neke ozbiljne bolesti poput raka koje zahtijevaju liječenje. Kada se sva ta stanja isključe, kao uzročnici suhoće preostaju proizvodi za žensku higijenu - razni sapuni, lubrikanti i parfemi koji nisu bez mirisa i imaju višu pH vrijednost.

Kako liječiti suhoću?

Postoje razni načini da se popravi neravnoteža uzrokovana suhoćom. Počnite s prevencijom: Kegelove vježbe savršene su za to. Kada vježbate, protok krvi u vagini i vulvi se povećava, čineći tkivo mekšim i elastičnijim. Ako to činite redovito, možete odgoditi utjecaj nižih razina estrogena. Da biste si olakšali, možete koristiti pametni uređaj koji će vas voditi kroz Kegelove vježbe i pomoći da ih izvodite ispravno.

Drugi način povećanja protoka krvi je redovita seksualna aktivnost. Dakle, prakticiranje samozadovoljavanja ili redoviti seksualni odnosi s partnerom mogli bi vam pomoći. Ako osjetite nelagodu tijekom seksa, nemojte se uzrujavati; za lubrikaciju možete koristiti i Balmy kremu.

Kada prevencija ne djeluje, postoji hormonska nadomjesna terapija. Razgovarajte sa svojim ginekologom o ovoj opciji jer bi trebala pomoći kod većine simptoma. Ali, kao i svi lijekovi, ima rizike i nuspojave.

U slučaju da ne želite hormonsku nadomjesnu terapiju nije problem, možete probati koristiti intimnu umirujuću i hidratantnu kremu. Hipoalergena je, bez mirisa, kompatibilna s kondomima, ne sadrži alkohol i ima pH vrijednost 4,5. Pogodna je za umirivanje svih vrsta suhoće vanjskih spolnih organa, a ne samo onih uzrokovanih vulvovaginalnom atrofijom. Izvrsno je rješenje za vanjsku suhoću intimnog područja i svrbež koji je često uzrokovan osipom nakon brijanja i je tipičan za osjetljivu kožu. Krema je obogaćena hijaluronskom kiselinom i umirujućim aktivnim sastojcima biljnog podrijetla koji vraćaju ugodu, pružaju dugotrajnu zaštitu, hidrataciju i djeluju umirujuće.

Najvažnije je da postoje rješenja za liječenje suhoće vulve. Vaš liječnik vam može pomoći da otkrijete koje je za vas najprikladnije.