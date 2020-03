Zašto je pravo vrijeme za bijeg s društvenih mreža?

Do sada je prosječni korisnik društvenih mreža provodio sat vremena dnevno na Facebooku - što je bilo zabrinjavajuće, no u sadašnjim se okolnostima ta brojka višestruko povećala. Uz to, vrlo je vjerojatno da ste zbog toga i nesretni.

Provedeno je i objavljeno dovoljno istraživanja kako bi bili sigurni da pozitivni odnosi s drugim ljudima utječu na osjećaj sreće i zadovoljstva. No, imajte na umu da to uglavnom prikupljeno iz podataka interakcija u "stvarnom svijetu".

Harvard Business Review proučio je podatake Gallupa, koji uključuju 5.208 odraslih ljudi, u periodu od dvije godine. To im je omogućilo da prate kako promjene na društvenim mrežama utječu na zdravlje i psihu.

Također su izvukli i podatke iz Facebooka pa podaci nisu dobivani direktno od ljudi, što im daje na vrijednosti.

Studija je također uspoređivala podatke u odnosu na društvenu povezanost izvan virtualnog svijeta.

U usporedbi s bazičnim mjerenjem blagostanja osobe i korištenja Facebooka, kao i veličine njihove društvene mreže u stvarnom svijetu, otkrili su da je povećana upotreba Facebooka povezana s vjerojatnošću smanjenog zadovoljstva u budućnosti. Korištenje alata i emotikana ('sviđa mi se, podijeli, komenitiraj') nije imalo nikakav utjecaj.

Ukratko, nije važno kako koristite Facebook već koliko ga koristite. Online interakcije i druženja, u emotivnu smislu, ne mogu biti zamjena za pravu stvar... pa makar morali pričekati na nju.