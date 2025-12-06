Zašto je Mujo nogirao mladu curu

Mujo je mjesecima ponosno šetao čaršijom svoju dvadesetogodišnju djevojku, kad se jednog dana pročuje da ju je nogirao. Sretne ga Haso i upita:

- Bolan, budalo jedna, što uradi to?

Mujo slegne ramenima:

- Vidi, Haso, ako je oženim, ja imam 50, ona 20. I to je dobro. Kad ću ja imati 60, ona 30, ajd' i to nekako ide. Kad navršim 70, ona će imati 40, nekako ću i to izgurati, al' kad ja dođem do 80, ona će do 50 ...

Haso se zbuni:

- Jašta, i šta s tim?

Mujo iznenađeno odgovor:

- Pa šta će mi žena od pedeset godina!