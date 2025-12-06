Zašto je Mujo nogirao mladu curu
Što se dogodi kad Mujo nogira curu od dvadeset godina
Kako je Mujo napravio logiku (Arhiva)
Mujo je mjesecima ponosno šetao čaršijom svoju dvadesetogodišnju djevojku, kad se jednog dana pročuje da ju je nogirao. Sretne ga Haso i upita:
- Bolan, budalo jedna, što uradi to?
Mujo slegne ramenima:
- Vidi, Haso, ako je oženim, ja imam 50, ona 20. I to je dobro. Kad ću ja imati 60, ona 30, ajd' i to nekako ide. Kad navršim 70, ona će imati 40, nekako ću i to izgurati, al' kad ja dođem do 80, ona će do 50 ...
Haso se zbuni:
- Jašta, i šta s tim?
Mujo iznenađeno odgovor:
- Pa šta će mi žena od pedeset godina!
