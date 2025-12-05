Mujo i seksualne igrice
Što se dogodi kad Mujo i Fata odluče začiniti svoj seksualni život igricama, pa Mujo mora potražiti pomoć
Kako je Mujo riješio problem (Arhiva)
Mujo sjedi u kafani s Hasom i lagano rakija, pa ga Haso upita nakon par ljutih:
- Nego, jarane, kako t' je Fata, kako brak, ima l' još žara u krevetu?
Mujo uzdahne:
- A nađe se ... evo, baš smo nekidan probali malo se poigrat' doktora ...
Haso se pohotno naceri:
- Jel'? Pa kako je bilo?
Mujo odmahne glavom:
- A ja sam to drukčije zamišljo... ona kao bila doktor'ca pa ja pokuc'o na vrata, ona me ostav'la da čekam dva sata i kad sam napokon uš'o u sobu, naručla me da dođem za dva mjeseca...
Haso zbunjeno upita:
- I šta s' onda napravio
Mujo slegne ramenima:
- A jeb'ga, otiš'o i platio privatno...
