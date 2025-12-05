« Vic dana
Mujo i seksualne igrice

Što se dogodi kad Mujo i Fata odluče začiniti svoj seksualni život igricama, pa Mujo mora potražiti pomoć

Kako je Mujo riješio problem
Kako je Mujo riješio problem (Arhiva)
Mujo sjedi u kafani s Hasom i lagano rakija, pa ga Haso upita nakon par ljutih:

- Nego, jarane, kako t' je Fata, kako brak, ima l' još žara u krevetu?

Mujo uzdahne:

- A nađe se ... evo, baš smo nekidan probali malo se poigrat' doktora ...

Haso se pohotno naceri:

- Jel'? Pa kako je bilo?

Mujo odmahne glavom:

- A ja sam to drukčije zamišljo... ona kao bila doktor'ca pa ja pokuc'o na vrata, ona me ostav'la da čekam dva sata i kad sam napokon uš'o u sobu, naručla me da dođem za dva mjeseca...

Haso zbunjeno upita:

- I šta s' onda napravio

Mujo slegne ramenima:

- A jeb'ga, otiš'o i platio privatno...

