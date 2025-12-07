Mujo i Fata na čaršiji
Što se dogodi kad Mujo izvede Fatu na čaršiju, a ona odmah oči zalijepi na izloge
Mujo izveo Fatu u šetnju čaršijom, a ova se odmah zalijepi za prvi izlog i uzdahne:
- Mujo, bolan, vid' ove štikle kako su dobre...
Mujo pogleda, a cijena - 3 tisuće maraka. Padne mu mrak na oči pa upita Fatu:
- Fato, bona, jel' znaš ti šta se nosi ove god'ne?
Fata zbunjeno odgovori:
- Šta?
Mujo se istrese:
- Nos' se u pizdu mater'nu!
07.12.2025. 06:52:00
