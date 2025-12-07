Mujo i Fata na čaršiji

Mujo izveo Fatu u šetnju čaršijom, a ova se odmah zalijepi za prvi izlog i uzdahne:

- Mujo, bolan, vid' ove štikle kako su dobre...

Mujo pogleda, a cijena - 3 tisuće maraka. Padne mu mrak na oči pa upita Fatu:

- Fato, bona, jel' znaš ti šta se nosi ove god'ne?

Fata zbunjeno odgovori:

- Šta?

Mujo se istrese:

- Nos' se u pizdu mater'nu!