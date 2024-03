Zašto je kalcij važan za adolescentne žene

Kosti su poput temeljnih stupova našeg tijela; trebali bismo ih njegovati i osigurati da imaju sve što im je potrebno da ostanu u top formi. Intimina se udružila s nutricionisticom Jo Travers kako bi objasnila ključnu ulogu kalcija u našim tijelima, posebno tijekom adolescencije.

Adolescencija je prijelazna faza rasta i sazrijevanja kroz koju svi prolaze, od djetinjstva do odrasle dobi. Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) definira ju kao "(...) razdoblje života između djetinjstva i odrasle dobi, tj. od 10 do 19 godina". Ovo je vrijeme promjena u fizičkom i psihičkom smislu. Ubrzani rast, promjene u izgledu tijela, promjene u ponašanju, donošenju odluka, obrascima razmišljanja, osjećajima, pa čak i prehrambenim navikama mogu se pojaviti i uglavnom potraju.

Dakle, gdje kalcij dolazi u igru?

Kalcij je mineral uključen u niz različitih procesa u tijelu, uključujući rad mišića i živaca. No, 99% kalcija se nalazi u našim kostima. Budući da je adolescencija razdoblje brzih fizičkih promjena - posebice razvoja kostiju i mišića - nije neobično da će tijelo trebati puno kalcija.

Važnost hormona

Tijekom adolescencije kosti se brzo razvijaju u svoj konačni oblik i počinju skladištiti kalcij. Dakle, zašto to počinje u adolescenciji, a ne ranije? Zbog hormona, naravno. Hormoni su poput goriva za promjene: oni pokreću i pomažu u održavanju tekućih promjena u tijelu, a estrogen je ključan za sve žene u tom procesu. Estrogen ima ulogu u metabolizmu kalcija - pomaže kalciju iz crijeva da uđe u krvotok, nakon čega se prenosi u kosti i pohranjuje u njima, s fosforom i kolagenom. "Kalcij, fosfor i kolagen čine kosti čvrstima. To znači da su naše kosti golem rezervoar kalcija, a ako ne unosimo dovoljno iz dana u dan, tijelo ulazi u taj rezervoar i uzima kalcij od tamo. To je brz proces, ali nažalost, vraćanje kalcija je sporo, pogotovo kada uđemo u dvadesete, a još više kada uđemo u menopauzu. Dakle, naše kosti imaju tendenciju slabljenja tijekom života i pune su sitnih rupa. To može na kraju rezultiraju osteoporozom, što znači da se kosti lakše lome", objašnjava Jo Travers.

Koliko nam je kalcija potrebno?

Potreba za kalcijem varira od jednog životnog razdoblja do drugog. Kao što smo rekli, adolescencija je razdoblje brzog rasta, pa je prirodno da će potrebe biti veće. Adolescentna žena trebala bi unijeti oko 1300 mg dnevno, što je jednako otprilike 4 šalice mlijeka ili jogurta dnevno! Što je puno. No, ako niste ljubitelj hrane bogate kalcijem, dodaci vam uvijek mogu pomoći da postignete dnevni cilj kalcija. Kasnije ovaj proces taloženja kalcija više neće biti tako lak, a tijelo će vam biti zahvalno za trud koji ste uložili u prošlosti.

Kako održavati dobru razinu kalcija

Jo Travers savjetuje: "Žene moraju biti posebno svjesne zdravlja kostiju jer gubimo hormonsku zaštitu naših kostiju kada uđemo u menopauzu. Dobra vijest je da je u djetinjstvu i adolescenciji tijelo vrlo učinkovito u postavljanju kostiju, tako da se možemo zaštititi od osteoporoze izgradnjom naših kostiju dok smo mladi. Za to nam je potrebno mnogo kalcija, posebno u tinejdžerskim godinama kada dostižemo vrhunac koštane mase."

To se lako postiže zdravom i uravnoteženom prehranom koja sadrži mnogo hrane bogate kalcijem. Ako se to ne može postići prehranom, uvijek postoje dodaci kalcija koji mogu nadoknaditi kalcij koji niste mogli unijeti hranom. Iako možda zvuči kao puno posla, nikad nije kasno početi razmišljati o svojim kostima!