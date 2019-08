Zašto je jutarnja kava loša za žene?

Kava je s razlogom jedan od najpopularnijih na svijetu, no treba znati vrijeme i mjeru kako bi djelovao u našu korist.

Naime, studija objavljena u digitalnom izdanju knjižnice Američkog medicinskog nacionalnog instituta pokazala je da kava na prazan želudac, osobito kod žena, loše djeluje na zdravlje.

Zbog prirodnog biološkog ritma, razina kortizola u tijelu najviša je ujutro kada se budimo i najniža navečer kada idemo spavati.

"Ispijanje kave rano ujutro, kada je razina kortizola najviša, remeti hormone u organizmu i narušava cirkadijski ritam. Kortizol loše djeluje na ovulaciju, hormonalni balans i kilograme", objašnjava za portal PureWow nutricionistkinja i liječnica Carlyn Rosenblum.

"Konzumiranje kofeina kada je razina kortizola najviša potiče pojačano lučenje kortizola. Iako zasad nije objašnjeno zbog čega se ovo događa, vjerujemo da ima veze utjecaj kave na određene vitamine i minerale u tijelu", zaključuje Rosenblum.

"Kortizol je kao i svi ostali hormoni nužan za funkcioniranje organizma, no problem nastaje kada smo neprestano pod stresom i kada ga tijelo stalno luči. Ovo može dovesti do povećane razine šećera u krvi i do inzulinske rezistencije", upozorava.

Osim što će potaknuti dodatno lučenje kortizola, kava na prazan želudac može uzrokovati probavne probleme i povisiti razinu želučane kiseline. Ako imate problema sa želucem, dobro je znati da je hladna kava za 70 posto manje kisela od tople.

Stoga, prvo doručak, zatim kavica...