Zašto bi trebali popiti čašu vode sa sodom bikarbonom

Soda bikarbona i čaša vode - zvuči dobro? Pa ne baš, vjerujemo, no svejedno bi to trebali povremeno napraviti, pa evo par dobrih razloga za to...

Da bi vaši bubrezi bili zdravi - bubrezi su vitalni za mnoge tjelesne funkcije - poput pomoći u oslobađanju tijela od toksina i promicanja zdrave proizvodnje hormona. U istraživanju iz 2021. istraživači su otkrili da soda bikarbona može pomoći u usporavanju napredovanja kronične bolesti bubrega.

Za borbu protiv refluksa kiseline - ako kronično patite od refluksa kiseline, mogli biste razmisliti o određenim promjenama u prehrani kako biste smanjili žgaravicu kao dugoročno rješenje. Pola žličice sode bikarbone pomiješane s pola šalice vode može pomoći da pronađete trenutačno olakšanje protiv simptoma želučane kiseline. Naravno, pijenje sode bikarbone protiv žgaravice daleko je od novosti.

Za poboljšanje vašeg probavnog sustava - problemi s probavom su stvari koje vam mogu pokvariti dan (osobito ako ste nervozni). Dakle, ako ste skloni blagim trbušnim tegobama ili samo želite poboljšati svoje cjelokupno zdravlje, stručnjakinja preporučuje da ujutro otopite žličicu sode bikarbone u čaši vode kako biste održali zdravu pH ravnotežu cijelog probavnog sustav za optimalnu probavu, smanjen refluks kiseline i zdrav rad crijeva.

Za promicanje kardiovaskularnog zdravlja - ugroženi kardiovaskularni sustav može dovesti do smanjene energije i negativno utjecati na kognitivno funkcioniranje, probavu i imunitet. Štoviše, ona dodaje da kronična stanja mogu nastati zbog oslabljenog kardiovaskularnog sustava. "Problemi s cirkulacijom mogu dovesti do mogućnosti ozbiljnih zdravstvenih stanja kao što su bolesti srca, kronične respiratorne bolesti i razvoja raznih problema", kaže. Ona preporučuje konzumaciju čajne žličice sode bikarbone u čaši vode dnevno, što može poboljšati protok krvi.

Za smanjenje nakupljenog plina - nakon što znate da imate posla s nakupljenim plinom (a ne upalom), Christman kaže da žličica sode bikarbone otopljena u čaši vode potencijalno može pomoći u ublažavanju tegoba. "Vraćanjem pH vrijednosti na neutralne razine, tjelesni plinovi se mogu smiriti, a probavni procesi, kiseline i enzimi mogu se vratiti u svoje prirodno stanje; a hrana se može normalno razgraditi bez problema i smetnji," kaže Britt Brandon.

U zaključku, postoje neki dokazi koji podupiru dobrobiti konzumiranja sode bikarbone, Manaker, Frances Largeman-Roth i Christman slažu se da je znanstvenih dokaza koji podupiru ove tvrdnje malo. Dakle, prije nego što popijete sodu bikarbonu u vodi ili nekom drugom piću, stručnjaci za prehranu savjetuju da budete skromni s dnevnom konzumacijom sode bikarbone.