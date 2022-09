Zašto bi trebali jesti kukuruz?

Kukuruz je, većini ljudi, hrana o kojima se baš i ne razmišlja... tu i tamo se jede kao pura iliti žganci, no zapravo ga treba jesti kako to Ameri jedu (nije da smo to ikad mislili reći, ali eto, jesmo)...

Poboljšava probavu - kukuruz potiče i rad probave. Konzumacija polidekstroze i topivih vlakana, koji se nalaze u kukuruzu, potiču redovitu stolicu.

Poboljšava crijevne bakterije - zdrava ravnoteža crijevnih bakterija važna je za cjelokupno zdravlje. Jedenje kukuruza pomaže održati tu ravnotežu u crijevima. Naime, topiva vlakna imaju prebiotski učinak povećavajući količinu zdravih bifidobakterija u probavnom traktu.

Smanjuje kolesterol - kako bi smanjili kolesterol u prehranu dodajte i ulje kukuruza. Istraživanje je pokazalo da se ljudima koji su svaki dan konzumirali četiri žlice ovog ulja kolesterol značajno smanjio u odnosu na ljude koji su konzumirali istu količinu kokosovog ulja, piše Eatthis.com.

Smanjuje rizik od dijabetesa - ljubičasti kukuruz može pomoći kod kontroliranja dijabetesa. Naime, antocijanin, koji se nalazi u ovoj vrsti kukuruza, aktivira receptor slobodnih masnih kiselina (G protein) i enzim glukokinaza koji su povezani sa smanjenjem rizika od dijabetesa, prema istraživanju.