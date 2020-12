Zaštita prirode uz ekonomski razvoj kroz Plavi inkubator

Isključuje li zaštita prirode ekonomski razvoj? Sasvim suprotno, te je upravo to ideja WWF-ovog Plavog poslovnog inkubatora na Lastovu - jedinstveni spoj malog poduzetništva koji doprinosi zaštiti prirodi, a ujedno povećava kvalitetu života lokalne zajednice. Na ovaj način svjetska organizacija za zaštitu prirode pruža podršku lokalnom stanovništvu u razvoju poslovnih ideja, od samog začetka do, po prirodu i društvo odgovornog, ali i ekonomski održivog poslovanja.

WWF je ovu inicijativu pokrenuo prošle godine u suradnji s tvrtkom Vertigo Lab iz Francuske, parkom prirode Lastovsko otočje, općinom Lastovo, Zadrugom za etično financiranje (ZEF) i Intrepid Travel grupom iz Australije. Temeljem javnog natječaja, za svoje mjesto u Plavom inkubatoru prijavljena je ukupno 21 poslovna ideja Lastova, a temeljem detaljne analize, organizatori su odlučili razvijati 7 projekata.

„Vizija WWF-a je koncept zaštite prirode temeljen na sudjelovanju lokalne zajednice, koja svoj ekonomski razvoj temelji na održivom korištenju prostora i prirodnih resursa. Na taj način stvaramo osnovni preduvjet da upravo lokalna zajednica bude najveći zagovornik očuvanju okoliša na vlastitom prostoru," ističe Fabijan-Hrvatin Peronja, voditelj inicijative ispred WWF Adrije.

U ovom trenutku Plavi inkubator kroz studije izvedivosti, poslovne planove, direktnu logističku pomoć i ulaganje početnog kapitala razvija 7 poslovnih ideja koje uključuju ribolovni turizam, ekološku poljoprivredu, oporabu otpada i solarizaciju otoka. Prva tvrtka koja je prepoznala i podržala vrijednost održivog razvoja na otoku u smjeru održivog turizma i zaštićene prirode je i naš globalni partner VELUX koji je u 2020. godini objavio svoju inovativnu Strategiju održivosti.

„Dogovorili smo 20-godišnje partnerstvo s organizacijom WWF i kroz zajedničke projekte želimo nadoknaditi svoju cjelokupnu emisiju ugljikova dioksida od osnutka 1941. godine. Također, drastično ćemo smanjiti svoje buduće emisije CO 2, zatražiti od svojih dobavljača da učine isto, te se nadamo da će to potaknuti i druge tvrtke da i one postanu potpuno ugljično neutralne. Osim globalnih projekata, podržavamo suradnju WWF-a i lokalne zajednice Lastova u održivom razvoju i očuvanju otočnih prirodnih resursa," izjavio je Vojko Golmajer, direktor VELUX Hrvatska.

Već 2021. godine očekuju se rezultati prvog Plavog poslovnog inkubatora: konačni proizvodi i usluge koji će biti dokaz da očuvanje prirode može ići pod ruku s razvojem zajednice.