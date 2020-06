Započeo je projekt CINE

Vrednovati film na područijima u kojima nema kino dvorana, ili im pak prijeti zatvaranje, naglašavanjem njihove uloge mjesta kulturnog i društvenog okupljanja, kako bi proklijala sjemena prehrambene i okolišne kuulture i kod najmlađe populacije: to je, ukratko, cilj projekta Filmske zajednice za inovaciju, umrežavanje i okoliš (Cinema communities for Innovation, Networks and Environment - CINE). Projektom Slow Food, skupa s talijanskim i inozemnim partnerima, namjerava pružiti podršku kino dvoranama i osnažiti njihovu ulogu u lokalnim zajednicama.

Projekt je tek započeo i trajat će do kraja 2021. godine. Aktivnosti kreću od Ivree, gradića u okolici Torina, gdje će se u srpnju i kolovozu, u Vallchiuselli, održati Cinemabiente, ljetni događaj u organizaciji poznatog torinskog filmskog festivala.

Na jesen, u okviru Terra Madre 2020, u Torinu je na programu niz događaja u suradnji s Cinemambiente i drugim filmskim festivalima pijemonteške prijestolnice. Bit će to prilika da se, nakon nekoliko mjeseci lockdowna zbog pandemije Covida-19, ponovno otvore i promoviraju kino dovorane, a također i prigoda za proslavu titule Torino Grad Filma 2020.

U sljedećim mjesecima format projekta CINE bit će ponovljen u mjestima Bra i Cherasco, u okolici Cunea, te u Hrvatskoj, na otoku Braču.

Zašto baš kino dvorane?

Slow Food vjeruje u sposobnost kino dvorana da stvore veze među gledateljima: čak i u eri individualnog uživanja u filmu, u dnevnoj sobi vlastitog mjesta stanovanja, s televizorom povezanim na beskonačan univerzum on line sadržaja, dvorane i dalje predstavljaju važne institucije, ponajprije u malim zajednicama: igraju ulogu mjesta kulturnih okupljanja.

Projekt CINE rađa se upravo s ovom sviješću i želi podržati ulogu kino dvorana kao kulturnih svjetionika, mjesta na kojima se raspravlja o zajedničkim temama i vrijednostima na lokalnoj i globalnoj razini, temama koje se bave zaštitom okoliša, gastronomskom baštinom i ljudima koji rade u prehrambenom sektoru.

Kako bi uspio u svom naumu Slow Food će oprobati novi tip filmskog iskustva: kalendar projekcija bit će definiran u suradnji s Cinemambiente i lokalnim kino dvoranama, izborom naslova koji će većim dijelom biti europski. Ali neće biti riječ samo o igranim i dokumentarnim filmovima, već i o nizu popratnih događaja poput degustacija i diskusija koje će uključiti lokalne dionike, aktivne u promociji okolišne i gastronomske održivosti.

Projekt okrenut mladima

Inovativni aspekt projekta CINE leži u pokušaju spajanja filma i aktivizma, zabave i građanskog angažmana. Pored podrške malim dvoranama i uključivanja lokalnih zajednica, Slow Food je sebi postavio za cilj i približavanje tema hrane i okoliša mladima, uključujući ih neposredno u projektne aktivnosti.

Zbog toga se među partnerima nalazi i Mobile Film Festival: riječ je o filmskom natjecanju započetom 2005. godine koje mlade redatelje poziva da snime jednominutni film, koristeći samo smartphone. Mobile Film Festival imat će zadatak objasniti mladima od 14 do 25 godina kako da uređaj dostupan svima, poput smartphonea, koriste da bi snimili pravi pravcati kratkometražni film.