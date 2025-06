Zanimljiva izvješća The Nature Conservancy (TNC) i Forest Trends

Najopsežnija dosad objavljena procjena ulaganja u rješenja utemeljena na prirodi (engl. nature-based solutions (NbS)) u sektoru upravljanja vodama otkriva da su se ukupna ulaganja u iste udvostručila u periodu od 2013. do 2023. godine-porastavši s 22,4 milijarde USD 2013. godine na 49 milijardi USD do kraja 2023. godine.

Organizacije The Nature Conservancy (TNC) i Forest Trends objavile su novo globalno izvješće Doubling Down on Nature: State of Investment in Nature-based Solutions for Water Security u kojem naglašavaju sve veće povjerenje ulagača i donosioca odluka u NbS. Iako sektorom upravljanja vodama dominira državno financiranje (97%), u rezultatima se ističe ubrzana stopa rasta privatnih ulaganja, koje nisu usporili niti velike krize poput pandemije COVID-a.

U izvješću se analiziraju podaci iz 140 zemalja koji su prikupljani tokom deset godina te se donosi usporedba po regijama o tome kako se rješenja za osiguravanje opskrbe pitkom vodom, smanjenje rizika od poplava i očuvanje slatkovodnih ekosustava sve više traže u prirodi. Osim toga, uzele su se u obzir i mjere za smanjivanje rizika od različitih prirodnih katastrofa, poput klizišta i poplava, kao što su obnova šuma i poplavnih područja.

„U trenutku kada se klimatska kriza i kriza gubitka biološke raznolikosti ubrzavaju, ohrabruje činjenica da javna i privatna ulaganja sve više prepoznaju rješenja utemeljena na prirodi kako bi osigurali dostupnost pitke vode te smanjili rizike i posljedice prirodnih katastrofa", izjavila je Irma Popović Dujmović, direktorica programa slatkih voda organizacije The Nature Conservancy u Hrvatskoj. „Kako bi povećali svijest o NbSu u Hrvatskoj, okupljamo stručnjake iz Europske investicijske banke, Hrvatskih voda, Instituta za vode JJS, Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije, kao i predstavnike akademske zajednice, te gradimo kapacitete sa svrhom povećanja ulaganja u takva rješenja i u našoj zemlji. Nadamo se kako će to rezultirati i prvom službenom edukacijom o NbS-u na hrvatskom jeziku."

Iako su najveća svjetska gospodarstva (Kina, Europska unija i SAD) činila ukupno 94% ulaganja u ovaj sektor između 2013. i 2023. godine, najbrži rast zabilježen je u Africi (peterostruko povećanje). Osim toga, zabilježen je i brzi rast ulaganja od strane izravnih korisnika voda, kao što su komunalne službe, gradovi i poduzeća, a inovativni mehanizmi financiranja, poput fondova za korištenje i upravljanje vodama, zelenih obveznica ili zamjene javnog duga, postaju sve učestaliji.

Prema izvješću, smanjivanje i ublažavanje rizika od poplava najsnažnija je motivacija za primjenu NbS-a, dok je kvaliteta vode ključan motiv kada su u pitanju intervencije usmjerene na zaštitu i obnovu šumskih i priobalnih ekosustava. Osim navedenog, izvješće donosi i preporuke o tome kako diverzificirati i ubrzati ulaganja u NbS u sektoru upravljanja vodama, od izgradnje otpornih i održivih modela financiranja i jačanja javnih politika, do osnaživanja lokalnog znanja i vodstva.

„Po prvi put u jednom desetljeću imamo uistinu globalan i sveobuhvatan skup podataka koji pokazuje kako, gdje i zašto rastu ulaganja u prirodu u sektoru voda", rekla je Gena Gammie, direktorica Globalne inicijative za vode u organizaciji Forest Trends. „Ovo izvješće jasno pokazuje da NbS više nisu sporedna rješenja. Oni postaju glavni alati za upravljanje rizicima vezanim za vode i klimu. To nam daje priliku da se usredotočimo na ono što funkcionira, da učimo kroz inovaciju i usmjerimo resurse tamo gdje mogu imati najveći učinak. Povećanje učinkovitih rješenja nikada nije bilo hitnije."

Kako biste preuzeli cijelo izvješće posjetite Nature.org.

Kako biste saznali više o tome kako organizacija The Nature Conservancy radi na osiguravanju otpornosti slatkovodnih ekosustava za ljude i planet, posjetite: https://resilientwatersheds.nature.org/.