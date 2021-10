Zanimljiv tjedni program u AKC Medika

U srijedu 13.10.2021. ugošćujemo prijatelje iz Brazila, dva black metal benda „Power from hell" i „Outlaw"; „Power from hell" trenutno je na turneji i predstavljaju svoj zadnji album „Profound Evil Presence". „Outlaw" je također bend iz Sao Paola, ali se u potpunosti razlikuje od „Power from hell-a" jer su poprimili „antikozmički black metal zvuk" te slijede tradiciju švedske black metal škole. AKC Attack i Nasty Events su pripremili poslasticu za sve ljubitelje ovog žanra! Event počinje u 20 h te traje do ponoći, a ulaznice koštaju 60 kn. Plešemo u velikom dvorištu Medike!

Petak 15.10. od 19 h - Drugačija glazba - Arapska večer/arabian Night

Program Drugačija glazba i AKC Attack poziva vas na Arapsku večer/Arabian Night, plesno- gastronomski program kojim potičemo interkulturalni dijalog. Program će se održati u klubu Attack 15. listopada 2021. od 19 sati.

Selekcija glazbenog programa proći će kroz niz različitih žanrova uz zajednički prizvuk arapskog i bliskoistočnog glazbenog izričaja, kroz koje će nas voditi Jarunsky, Stankoff, Kudjo.

Osim što ćete moći uživati u plesu i glazbi, nudimo vam i degustaciju arapskih specijaliteta. Hranu pripremaju članice kolektiva Žene ženama (Živi Atelje DK), koje su svoj novi dom našle u Zagrebu i Hrvatskoj.

Subota 16.10. od 17 h - Na muci se poznaju junaci - Birthday edition!

Ova HC PUNK svetkovina održat će se 16.10. s odličnim line-upom; STEPPED OUT, SHIN, JADED, RASPAD SISTEMA, SICK CRAP i UPSET. Bend STEPPED OUT iz Splita slavi 10 godina i ove subote se servira crème de la crème domaćeg hardkora. Ulaznice za ovu poslasticu koštaju 40 kn te vas sve pozivamo na odličan HC event!