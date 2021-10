Garage gimnastika u klubu Močvara

Nakon poduže koncertne stanke koju je svima pa i njima donio Covid-19, prvoborci garage rock scene Erotic Biljan and His Heretics napokon će 15. listopada statI pred svoje fanove.

Koncert će se održati na Močvarnoj terasi kluba, broj ulaznica je ograničen, a one se mogu nabaviti u sustavu Entrio ili na pretprodajnim mjestima Entrija. Covid potvrde nisu potrebne.

Heretici su na svoj dugovječan garage put krenuli skidajući "sixties garage punk" standarde s legendarnih kompilacija "Back from the Grave" i "Pebbles". Nakon nekoliko odsviranih koncerata, počinje autorska faza benda koja traje do danas.

Stvaraju svoj vlastiti "screamadelic yeah yeah" stil- glasan, urnebesan, eksplozivan, s ritam sekcijom koja tutnji, moćnim rifovima i zaraznim melodijama.

Autorske stvari i osebujan izričaj, Hereticima donose još više koncertnih aktivnosti, sviranja na festivalima poput legendarnog Art & Music festivala u Puli ili YounGunz tour 4 u Sloveniji, ali i čast da dijele stage sa svojim glazbenim uzorima MC5, The Cynics, Juliette and the Licks, The Fuzztones, Supersuckers, The Nomads, Horrorpops i Queens of the Stone Age.

Od tada do danas, Heretici su protutnjali kroz brojne domaće, regionalne i europske klubove i festivale, naglašavajući kako su koncerti upravo najvažniji element njihove glazbe.

Od zadnjeg nastupa Heretika u Zagrebu u legendarnoj Jabuci prošlo je više od godinu i pol dana, što znači da je krajnje vrijeme da svi stari rokenrol frikovi, i oni mladi koji bi to željeli postati, a željni su staromodnog rokenrola i garage punka, glasne gitarske baraže i ubitačnog ritma, dođu i zadovolje svoje iskonske porive za znojenjem i probijanjem ušiju!