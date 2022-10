Xavier Rudd premijerno u Zagrebu

Jedan od najcjenjenijih australskih glazbenika, kantautor i multi-instrumentalist Xavier Rudd premijerno dolazi u ovaj dio Europe, a velika turneja i novi album dovode ga u zagrebačku Tvornicu kulture, u utorak 18. listopada 2022.

Xavier Rudd - "Follow The Sun"

Xavierove pjesme dotiču se tema socijalne pravde i osjetljivosti, duhovnosti, ljudskosti, zaštite okoliša i klimatskih promjena, kao i prava domorodaca, te načina na koji su ih doseljenici tretirali. U pjesmama slavi ljepotu života, a mnogi ga vide kao inspiraciju za jednostavniji stil života i bijeg od materijalizma. Ruddova glazba je puna susojećanja, a uvijek izazove emocije kod slušatelja. Vješt je u sviranju mnogo instrumenata, uključujući didgeridoo, gitare, djembe, bubnjeve i harmoniku, a tako ga se najčešće može vidjeti i na pozornici. Opisujući Ruddov nastup, mediji navode da uz sve to prava čarolija nastaje kada njegov glas obuzme prostor.

Xavier Rudd - "Stoney Creek"

I sam je aktivist i vokalan oko brojih tema oko zaštite okoliša, vegetrijanac je, sudjeluje u aboridžinskim tradicijama, te se posebice bori protiv rasizma. Od rodnog mjesta na jugoistočnoj obali Australije, njegova glazba i aktivizam su se proširili preko Europe, Japana, SAD-a, Kanade, pa do Južne Amerike, uz tisuće fanova, te milijune streaminga i pregleda na YouTubeu.

Australski mediji Rudda nazivaju zvijezdom roots pokreta. Od prvog albuma "To Let" iz 2001. stvara svoj prepoznatljivi stil. Drugi album "Solace" donio mu je mjesto na ljestvici top 20 ARIA albuma. Na albumu "Spirit Bird" iz 2012. Rudd je samplirao 30 vrsta australskih ptica, i objavio mega uspješni singl "Follow The Sun". Sljedeći album "Nanna" snimio je u suradnji s UN-om i međunarodnim glazbenicima, s ciljem promicanja kulturne raznolikosti i osuđivanja rasizma. Primjerice, pjesma "Shame" inspirirana je rasističkim ispadima prema igraču američkog nogometa Adamu Goodesu. Kroz gotovo dva desetljeća dugu karijeru, nastupao je s glazbenicima kao što su Jack Johnson, Dave Matthews, Ben Harper ili Rodrigo y Gabriela.

Xavier Rudd feat J-MILLA - "Ball And Chain

Xavier Rudd u Hrvatsku dolazi na krilima europske turneje We Deserve To Dream koja prati izlazak novog albuma. "Jan Juc Moon" spaja modernu produkciju i tradicionalni folk zvuk, govori o otvorenim prostranstvima i prekrasnim prirodnim elementima, a Rudd napominje da su te sile veće od nas i moramo ih naučiti razumjeti i poštovati.

Xavier Rudd - "We Deserve To Dream"

Velika turneja u sklopu koje Xavier Rudd dolazi na premijerni nastup u Hrvatskoj u zagrebačku Tvornicu kulture, u utorak 18. listopada počela je rasprodanim koncertima u Portugalu i Španjolskoj, a nastavlja se po Francuskoj, Njemačkoj, UK, Irskoj, Skandinaviji, Beneluksu, Poljskoj, Švicarskoj, Italiji i Austriji. Rudd svira u dvoranama kao što su bečki Gasometer, bristolski O2 Academy ili amsterdamski Paradiso gdje nastupa dva dana zaredom i koncerti su mjesecima unaprijed rasprodani.

Ulaznice su u prodaji po cijeni od 120 kn (15,93 eur). Na dan koncerta cijena ulaznica će biti 140 kn (18,59 eur). Prodajna mjesta su Dirty old shop, Rockmark, Aquarius i Dallas u Rijeci, sva Eventimova fizička prodajna mjesta i online na www.eventim.hr kao i Entrio fizička prodajna mjesta i online na www.entrio.hr