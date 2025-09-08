Zajedno gradimo školu u kojoj svi rastu i uče

Početak nastavne godine značajan je događaj, osobito za učenike i učenice. Nova je to stepenica u otkrivanju i upoznavanju svijeta, susretu s drugima i drugačijima, novi korak u život. Iskreno im želimo da im ova nastavna godina bude sretno putovanje ispunjeno znatiželjom, učenjem, igrom i prijateljstvima.

Pritom je važno ustrajno isticati ulogu nas odraslih od kojih nastavna godina ponovno traži iskrenu predanost izgradnji pozitivne i poticajne školske kulture. Pozitivno i poticajno okružje nije samo iskaz da nam je stalo do djece, njihova obrazovanja i budućnosti, već i temelj emocionalne, socijalne i profesionalne dobrobiti svakog člana školske zajednice.

U središtu takve kulture su ljudi. U takvom okružju svaki učenik ima priliku za uspjeh bez obzira na životne uvjete. Takva škola promiče uključivost, ravnopravnost, pravednost, demokraciju i druge pozitivne vrijednosti. Škola njeguje dobre prakse, a uvodi pozitivne promjene jačajući suradnju, povjerenje i osjećaj pripadnosti školskoj zajednici u kojoj su svi podržani i motivirani.

Ovakva školska kultura nemoguća je bez suradnje s lokalnom zajednicom, jer ona ne samo da doprinosi dobrobiti onih koji su izravno uključeni u odgoj i obrazovanje, već i jača te vrijednosti unutar same zajednice.

„Mi odrasli" trebamo podržati učitelje, nastavnike i profesore u izgradnji pozitivnih i poticajnih školskih kultura jer tako škole postaju mjesta koja razvijaju lokalnu zajednicu i promišljaju održivu budućnost, svjesne da briga za svakog pojedinca jača dobrobit svih.

Kako bismo uistinu mogli podržati škole, potrebno je razumjeti njihove svakodnevne poteškoće, čuti što im je potrebno i stalno tražiti rješenja za postojeće i nove izazove.

Ove godine nastavit će se reformski procesi - cjelodnevna nastava i reforma strukovnog obrazovanja - koje svi dionici odgoja i obrazovanja trebaju pažljivo pratiti kako bi se mogli podržati oni elementi koji doprinose razvoju pozitivne i poticajne školske kulture, čime će reforme dobiti dodatni sinergijski poticaj. U istom kontekstu treba promatrati i raspraviti utjecaj novih tehnologija, poput umjetne inteligencije, na odgoj i obrazovanje kako bismo se lakše nosili s izazovima koje one donose, ali i iskoristili njihovi potencijali za unapređenje pedagogije i stvaranje pozitivnije školske kulture.

S obzirom na aktualne sukobe i rastuće društvene polarizacije, važno je pojačati obrazovanje za mir i nenasilje i osigurati da se polarizacija iz društva ne prelije u učionice što može imati negativne posljedice na učenike i na nastavnike. Naglasak trebamo staviti na ustavne i pozitivne vrijednosti čime jačamo osjećaj pripadnosti i sigurnosti kod učenika i pozitivno utječemo na njihovo mentalno zdravlje. Osim toga, na taj način olakšavamo rad i vraćamo povjerenje u učitelje i nastavnike.

Kao „oni odrasli", Forum za slobodu odgoja će raditi i pratiti da ustavne i pozitivne vrijednosti budu dio našeg odgojno-obrazovnog sustava. Osobito ćemo podržavati odgojno-obrazovne radnike jer društvo koje ne ulaže u učitelje, kao što nas na to podsjeća Platon, ne može očekivati svijetlu budućnost.

Učenicima, učiteljicama, stručnim suradnicima, ravnateljicama, roditeljima i prijateljima škola - želimo dobru i poticajnu godinu učenja i zajedničkog rada.