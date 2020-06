Iz tvornice zabave u kojoj je proizveden jedan od najvećih ljetnih festivala na Jadranskoj obali, Fresh Island Festival, stiže novo ljetno osvježenje Zagreb Food Truck Festival. Prvi hrvatski Food Truck Festival najavljen za 1. srpnja do 5. srpnja na obali zagrebačkog mora Jarun, na livadu tik do Aquarius kluba, po prvi puta će okupiti tematske kamione sa šarenom ljetnom ponudom slasnih zalogajčića i pića uz dnevni program za klince i klinceze, te večernji program za one malo starije.

Zagreb Food Truck Festival donosi novi val osvježenja na bogatu zagrebačku street festivalsku scenu po prvi put izvan samog centra Zagreba. Tijekom 5 dana, od 1. srpnja do 05. srpnja posjetitelji će moći uživati u prekrasno uređenim tematskim ljetnim zelenim oazama, family, kid's, sports i chill piknik zonama, a sve to popraćenobogatom gastronomskom ponudom kamiona i live svirkama uličnih bendova.

Otvorenje festivala u srijedu, 1. srpnja započet će afterwork piknik druženjem od 16 sati uz nastupe Dj-a, različitim gastro prezentacijama na svakom od kamiona, animacijama za djecu, a večer od 19h će obilježiti koncert Ljetnog Kina koji garantiraju rasplesanu atmosferu na prvom danu Zagreb Food Truck Festivala.

Tako će Truck Live pozornicu kroz narednih pet dana Festivala okupirati vrhunski ulični i profesionalni glazbenici i bendovi poput Ljetno kino, Joe Panda & Banda, Scifidelity Orchestre, Public Hit Factory, Gypsy Groove i mnogih drugih. U pauzama između live svirki, ali i kroz cijelo vrijeme održavanja Festivala za dobru glazbenu podlogu bit će zadužena krema zagrebačkih DJ imena, dok će se za vikend 3. i 4. srpnja, zabava nastaviti na after partyjima iza ponoći na terasi zagrebačkog kluba Aquarius.

Sva događanja i koncerti na Zagreb Truck Festivalu besplatni su za posjetitelje, koncerti počinju u 19:00 sati, a sve informacije o rasporedu i radnom vremenu dostupne su na službenim stranicama:

