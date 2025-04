GR8 Coffee Festival je najbolji razlog da konačno uživate u svojoj kavi

Ako volite kavu, tražite inspiraciju ili jednostavno želite provesti kvalitetno vrijeme u odličnoj atmosferi - GR8 Coffee Festival je mjesto gdje trebate biti! Ovo je vaš poziv da se maknete iz rutine, uživate u svijetu kave i otkrijete zašto je ovaj napitak puno više od brzog shota kofeina.

GR8 Coffee Festival, koji će se održati od 10. do 12. travnja u Laubi, donosi upravo taj štih: spoj vrhunskih okusa, edukacije i neformalnog networkinga, prilagođen svim ljubiteljima kave. Posjetitelji će moći uživati u bogatom programu i degustacijama svaki dan od 10:00 do 21:00 sati a subotu do 18:00 sati. Vrhunac programa je Latte Art Battle, gdje će 12 odabranih barista pokazati svoje vještine u kreiranju pravih umjetničkih remek-djela u šalici kave. Za savršenu mliječnu pjenu bit će zaduženi Oatly i Kravica, Belje.

Latinskoamerički okusi u svakoj šalici: Otkrijte vrhunske speciality kave iz Kolumbije i Paname

U četvrtak 10. travnja isprobajte cupping iskustvu i otkrijte sve tajne vrhunske kave kroz profesionalnu tehniku kušanja, gdje će Forest Coffee - Speciality Colombian Green Coffee Beans oduševiti vaša osjetila bogatstvom okusa i aroma. Upoznajte na cuppingu i La Huella, Panama Specialty Coffee, brend koji donosi jedinstvenu priču o panamskoj specialty kavi, obogaćujući svaku šalicu strastvenim pristupom kvaliteti i održivoj proizvodnji.

Posebni gosti, atrakcije te degustacije sva tri dana druženja

GR8 Coffee Festival posjetiteljima nudi degustaciju rijetkih vrsta kave ali i craft čajeva Odore Sillenti te matche Materia, mogućnost otkrivanja tradicionalne metode pripreme, poput kuhanja na pijesku ili u japanskom sifonu. Tu su i Crobuchakombucha, organska kombucha s okusima jadranskih otoka, Brachatella, craft namaz od lješnjaka te medovina Ferbežar.

Ovogodišnji festival okupit će pravu kremu kave! Među izlagačima su Kimbo coffee, BFC, Sanremo, Lavazza, Nescafé koji se sve više pozicionira i u HoReCa segment te ide snažnim putem održivosti, Viroplus s Lattiz sustavom za pripremu savršene mliječne pjene. Tu su i AB Plan s Latte Art Factoryjem, Fiorenzato s vrhunskim mlinovima, te inovatori poput HardTanka, pionira u pripremi cold brewa.

"Svakako s drugim izdanjem festivala, sadržajno ali i odabirom partnera, idemo u smjeru kvalitete i održivosti.. Upravo zato s nama je Stow - najcjenjenija pržionica speciality kave u Sloveniji. Ove godine zemlje partneri su nam Država Katar i Kraljevina Maroko, pa će okupljeni imati prilike probati njihovu kavu sa začinima, ali i uživati u ukusnim istočnjačkim slasticama. Chef David Skoko će ponovno sljubljivati ukusna jela i kavu.", poručila je Fanjek dodavši da će festival ugostiti dvije istaknute profesionalke u svijetu kave, poznate po svojim izvanrednim postignućima u barista natjecanjima, a to su Carmen Clemente iz Italije i Agnieszka Rojewska iz Poljske.

Rojewska se upisala u povijest 2018. godine kao prva žena koja je osvojila Svjetsko prvenstvo barista - World Barista Championship 2018, osim toga svjetska je prvakinja u kategoriji Coffee in Good Spirits 2022., čak 14 puta prvakinja Poljske u 5 različitih kategorija. Carmen Clemente je poznata po svojoj strasti prema Latte Artu. Nakon godina predanog rada, Carmen je 2022. i 2024. godine osvojila Svjetsko prvenstvo u Latte Artu, potvrdivši svoju stručnost i kreativnost (World Latte Art Champion 2022 & World Latte Art Champion Gold Jug Latte Art Grading System 2024).

Zašto mame nikad ne stignu popiti toplu kavu?

Petra Ninčević u svom inspirativnom MoM Talku - Zašto mame piju hladnu kavu? otkrit će razloge ovog poznatog "mama fenomena" te govoriti o izazovima usklađivanja roditeljskih obaveza, doma i osobnih želja. Kako pronaći balans, postaviti prioritete i osigurati vrijeme za sebe unatoč neprekidnim zahtjevima svakodnevice? Uz Petru, svoja iskustva podijelit će i njezine gošće - Ivana Šušković, Maja Vujčić Vračević i Glorija Peranić, koje će donijeti vrijedne savjete i osobne priče. Ne propustite u petak 11. travnja od 19:30 ovaj iskren, duhovit i motivirajući razgovor - jer svaka mama zaslužuje bar jednu toplu kavu!

Inspiracija, edukacija i opuštanje uz kavu - idealan After Work program

GR8 Coffee Festival nije samo edukacija, već i savršen način za opuštanje nakon radnog dana. U četvrtak i petak od 16:00 sati kreće opušteni program, gdje uz vrhunsku kavu možete uživati u glazbi, koktelima i neformalnom druženju.

Za glazbeni ugođaj pobrinut će se DJ REA, dok će poznati chef David Skoko u četvrtak 10. travnja od 16:00 sati pripremiti posebna gastronomska iznenađenja koja će se savršeno sljubiti s bogatim aromama kave.

Iskusite čaroliju kombiniranja kave i koktela na jedinstvenom MasterClassu "Kava u klasičnim i modernim koktelima" powered by PPD Global. Pod stručnim vodstvom Dine Zukića Jakovića u četvrtak 10. travnja od 18:00 sati, naučit ćete kako pripremiti legendarne koktele poput Irish Coffee i Espresso Martinija, te otkriti tajne modernih tehnika kao što su vakuumska infuzija i gaziranje.Prvi dio MasterClassa posvećen je povijesti i okusnim profilima kave, dok će u praktičnom dijelu Dino uživo izrađivati koktele uz degustaciju 20 polaznika.

Kreativci mogu dva dana za redom stvarati na umjetničkim radionicama: "Cijanotipije tonirane kavom i čajem", pod vodstvom doc. art. Lea Popinjač i doc. dr. sc. Petra Krpan. Pisac Ivan Jozić na panelu "Kava, ljubav i mrlje - priče iz života u zrnu espressa", u petak 11. travnja., od 18:30 -19:30 vodi nas u književni svijet kave. Koautorica knjige "Šaptanje bankomatima i druge nježnosti" i likovna umjetnica Vida Meić, održat će prodajnu izložbu grafika.

Za sve one koje traže priliku za učenje i inspiraciju, festival donosi 12.4. nutricionističko predavanje: Kava - dobra ili loša za naše zdravlje? U subotu od 10:00 sati, nutricionist Nenad Bratković održat će predavanje na kojem ćemo saznati koje su dobrobiti i potencijalni rizici konzumacije kave te kako najbolje uživati u omiljenom napitku bez negativnih posljedica

Ulaznice su dostupne na na ovom linku. Vidimo se u Laubi uz miris svježe pripremljene kave i razgovore koji nadahnjuju!