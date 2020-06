Stellina priča dolazi na VegeSajam

Na 9. VegeSajmu bit će predstavljena nova veganska kobasica na hrvatskom tržištu iza koje se krije topla i humana priča o želji da svijet bude ljepše mjesto. Sve počinje od Stelle, odbačenog praščića koji je spas našao u Kokiju, slovenskom utočištu koje pruža doživotni dom kravama, svinjama, kokošima i drugim životinjama spašenima od klaonice. Članica udruge Prijatelji životinja i volonterka, Anita Petrović, koja je prvenstveno zbog životinja, ali i brige za okoliš, prestala jesti meso, mlijeko, jaja i med, odazvala se pozivu na radnu akciju za proširenje nastambi. Upoznala je mnoge životinje i brzo uvidjela da se s njima jednako može zbližiti kao i sa psima i mačkama, da jednako kao i mi osjećaju kako bol tako i ljubav i sreću. Kada je ugledala Stellu, bila je to ljubav na prvi pogled. Razigrani praščić koji je trebao biti odojak osvojio joj je srce, ali i probudio u njoj još veću želju da pomogne svim svinjama i drugim životinjama.

Voditeljica skloništa Ksenija Vesenjak pričala je Aniti i drugim volonterima koji su došli pomoći i družiti se sa životinjama o tužnoj sudbini svinja i koliko pate od rođenja do klanja. Svima je prenijela pozitivnu energiju i volju da se isplati boriti za svaki život i da ne treba odustati od zalaganja za pravednost i slobodu koja je životinjama oduzeta. Razmišljajući kako da pomogne Anita je krenula od onoga što najbolje zna, a to je kuhanje. Cilj joj je bio napraviti kobasicu zbog koje nitko ne mora stradati, a da bude ljuta, masna i ukusna kako su svi naviknuli. Htjela je i da bude od jednostavnih zdravih biljnih sastojaka i, kako mnogi tvrde, to joj je i uspjelo.

Unatoč prvom uspjehu nije se željela time zadovoljiti, već je htjela da kobasica bude dostupna svima koji ju žele kušati, a usto da dio prihoda ide za promociju biljne prehrane, odnosno veganstva, za što se i sama zalaže. Udruga Prijatelji životinja zaslužna je za nastavak priče jer je našla proizvođača koji je voljan pomoći da Anitina receptura dobije pečat profesionalnosti i bude dostupna svima, neovisno o načinu prehrane. Annapurna, domaći proizvođač veganskih proizvoda, odnosno ekoloških proizvoda na bazi soje i pšenice, koja na svim svojim proizvodima ima europsku V-oznaku, pristala je uvesti novi proizvod prema recepturi Anite i Prijatelja životinja, a da od svakoga proizvoda izdvoji jednu kunu za projekte udruge Prijatelji životinja kojima se promiču veganstvo i održivo življenje.

Konačni proizvod nastao je za vrijeme izolacije, uz veliki trud i suradnju volontera Prijatelja životinja i proizvođača Annapurna. Proizvod će se proizvoditi prema najvišim standardima kvalitete, a prvo predstavljanje doživjet će na VegeSajmu koji će se održati u utorak 23. lipnja 2020., od 8 do 20 sati. Na VegeSajmu bit će i drugih degustacija i promocija, a svojom ponudom privući će mnoge građane koji će gotovu hranu poput burgera i kolača moći pojesti za postavljenim stolovima pod suncobranima.

Na štandu udruge Prijatelji životinja predstavit će se i udruga Plavi križ koja skrbi o odbačenim kravama, svinjama i ovcama kako bi kroz izravnu pomoć životinjama educirala o važnosti etičnog življenja. VegeSajam zelena je oaza raznolike i raskošne veganske ponude koja će svojim posjetiteljima, osim zabave, pružiti i edukaciju o održivom življenju, zdravoj hrani i veganstvu.

Više o samoj ponudi 9. VegeSajma može se saznati na www.prijatelji-zivotinja.hr.