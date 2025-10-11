Zagreb je postao epicentar dobre zabave

Oktobeer Fest napokon je otvorio svoja vrata, a sve je započelo spektaklom koji su priredili dronovi nam Zagrebačkim velesajmom. Prve čari dobre zabave došli su pogledati brojni posjetitelji, a Zagreb će naredih dana zasigurno biti najzabavniji grad u Lijepoj Našoj.

Mate Bulić, Daleka obala ali i brojni drugi glazbenici bili su zaslužni za dobru zabavu prvog dana festivala, a posjetitelje je posebno oduševila cijena piva koja nije dosezala vrtoglave iznose. „Cijena od 5 eura je prihvatljiva. Čitao sam kolike su cijene po ovakvim europskim festivalima pa sam se bojao da tako ne bude i ovdje, ali srećom prihvatljivije je. I hrana je odlična", kazao je jedan od posjetitelja koji je na Oktobeer Fest došao s društvom.

Oktobeer Fest svaki dan, sve do 19. listopada, svoja vrata otvara od 13 sati i ulaz će biti potpuno besplatan sve do 18 sati kada kreće večernja zabava i naplata ulaznice u iznosu od 20 eura. U tu cijenu uključen je bogat program u svim šatorima za koje vam ne trebaju dodatne propusnice. S jednom ulaznicom možete ući na sve koncerte tijekom te večeri, a uz ulaznicu dobijete i QR kod koji trebate čuvate jer možda osvojite i neki vrijedni poklon od kojih je najvrjedniji osobni automobil. Također, djeci do 16 godina te osobama s invaliditetom ulaz je besplatan.

Carlsberg Croatia i pivo Pan službeni su pokrovitelji festivala, a zaslužni su i za dobru ponudu piva u Hrvatskom, ali i Češkom šatoru gdje vas, uz ostale šatore, svakodnevno čeka najbolja zabava.

Arctic, tvrtka iz Rijeke, je na Oktobeer Festu u Zagrebu predstavila prvu svjetleću LED RGB digitalnu fasadu u Hrvatskoj, spektakularnu instalaciju koja podiže razinu vizualnog doživljaja festivala. Dodatno su obogatili program postavljanjem najvećeg Rolly parka u regiji, rolališta na više od 500 kvadrata idealnog za zabavu i druženje svih generacija.

To naravno nije sve jer čeka vas i veliki LEGO šator - mjesto gdje zabava i znanje idu pod ruku. U velikom Bricktoberfest šatoru očekuje vas prava kockasta avantura koja će biti pravi raj za najmlađe ali i njihovu stariju pratnju koja će svoje najmlađe zasigurno odvesti i u najveći i najzabavniji lunapark ikada viđen na ovim prostorima.

Niže vam donosimo detaljan raspored svih koncerata i party-ja koji vas čekaju u narednim danima na Oktobeer Festu na Zagrebačkom Velesajmu.

HRVATSKI ŠATOR:

11.10.2025. BIG CRO DANCE PARTY (IVANA BANFIĆ,E.T, SIMPLICIA,ALKA VUICA,ILAN KABILJO)

12.10.2025. DRAŽEN ZEČIĆ

16.10.2025. LIDIJA BAČIĆ & GRUPA VIGOR

17.10.2025. BOSUTSKI BEĆARI

18.10.2025. MAJA ŠUPUT & LJUBAVNICI

19.10.2025. MLADEN GRDOVIĆ

PARTY ŠATOR

11.10. HIT ME BABY ONE MORE TIME / DJ CEX

12.10. GROOVE IS IN THE HIPS / DJ SYMART

15.10. LIVIN' LA VIDA LOCA / DJ MARIO G

16.10. YOU CAN FIND ME IN DA CLUB / DJ EMBEE

17.10. WAKE ME UP BEFORE YOU GO-GO / DJ JUKY

18.10. MANGIARE LA PASTA / DJ GOODIE

19.10. DON'T STOP THE PARTY / DJ JACK

ČEŠKI ŠATOR:

11.10. TEŠKA INDUSTRIJA

12.10. BELFAST FOOD

16.10. NIGHT EXPRESS BAND

17.10 GUSTAFI

18.10. VATROGASCI

19.10. ONE DREAD

VINSKI ŠATOR:

11.10. TS QUERCUS

12.10. DIVNE GODINE

15.10. TS ĐERAM

16.10. TS ĐERAM

17.10. NENAD KUMRIĆ CHARLIE&TEQUILA BAND

18.10. TS ŽETEOCI

19.10. TS ŽETEOCI

NJEMAČKI ŠATOR:

11.10. RING - ABBA TRIBUTE

12.10. RHCP REAL TRIBUTE

15.10. BILLY IDOL TRIBUTE

16.10. QUEEN SENSATION

17.10. HELP! - THE BEATLES TRIBUTE

18.10. THE KRISTINA'S SHOW - TINA TURNER TRIBUTE

19.10. GIFT - DAVID BOWIE TRIBUTE