Zagreb je postao epicentar dobre zabave
Oktobeer Fest napokon je otvorio svoja vrata, a sve je započelo spektaklom koji su priredili dronovi nam Zagrebačkim velesajmom
Oktobeer Fest napokon je otvorio svoja vrata, a sve je započelo spektaklom koji su priredili dronovi nam Zagrebačkim velesajmom. Prve čari dobre zabave došli su pogledati brojni posjetitelji, a Zagreb će naredih dana zasigurno biti najzabavniji grad u Lijepoj Našoj.
Mate Bulić, Daleka obala ali i brojni drugi glazbenici bili su zaslužni za dobru zabavu prvog dana festivala, a posjetitelje je posebno oduševila cijena piva koja nije dosezala vrtoglave iznose. „Cijena od 5 eura je prihvatljiva. Čitao sam kolike su cijene po ovakvim europskim festivalima pa sam se bojao da tako ne bude i ovdje, ali srećom prihvatljivije je. I hrana je odlična", kazao je jedan od posjetitelja koji je na Oktobeer Fest došao s društvom.
Oktobeer Fest svaki dan, sve do 19. listopada, svoja vrata otvara od 13 sati i ulaz će biti potpuno besplatan sve do 18 sati kada kreće večernja zabava i naplata ulaznice u iznosu od 20 eura. U tu cijenu uključen je bogat program u svim šatorima za koje vam ne trebaju dodatne propusnice. S jednom ulaznicom možete ući na sve koncerte tijekom te večeri, a uz ulaznicu dobijete i QR kod koji trebate čuvate jer možda osvojite i neki vrijedni poklon od kojih je najvrjedniji osobni automobil. Također, djeci do 16 godina te osobama s invaliditetom ulaz je besplatan.
Carlsberg Croatia i pivo Pan službeni su pokrovitelji festivala, a zaslužni su i za dobru ponudu piva u Hrvatskom, ali i Češkom šatoru gdje vas, uz ostale šatore, svakodnevno čeka najbolja zabava.
Arctic, tvrtka iz Rijeke, je na Oktobeer Festu u Zagrebu predstavila prvu svjetleću LED RGB digitalnu fasadu u Hrvatskoj, spektakularnu instalaciju koja podiže razinu vizualnog doživljaja festivala. Dodatno su obogatili program postavljanjem najvećeg Rolly parka u regiji, rolališta na više od 500 kvadrata idealnog za zabavu i druženje svih generacija.
To naravno nije sve jer čeka vas i veliki LEGO šator - mjesto gdje zabava i znanje idu pod ruku. U velikom Bricktoberfest šatoru očekuje vas prava kockasta avantura koja će biti pravi raj za najmlađe ali i njihovu stariju pratnju koja će svoje najmlađe zasigurno odvesti i u najveći i najzabavniji lunapark ikada viđen na ovim prostorima.
Niže vam donosimo detaljan raspored svih koncerata i party-ja koji vas čekaju u narednim danima na Oktobeer Festu na Zagrebačkom Velesajmu.
HRVATSKI ŠATOR:
11.10.2025. BIG CRO DANCE PARTY (IVANA BANFIĆ,E.T, SIMPLICIA,ALKA VUICA,ILAN KABILJO)
12.10.2025. DRAŽEN ZEČIĆ
16.10.2025. LIDIJA BAČIĆ & GRUPA VIGOR
17.10.2025. BOSUTSKI BEĆARI
18.10.2025. MAJA ŠUPUT & LJUBAVNICI
19.10.2025. MLADEN GRDOVIĆ
PARTY ŠATOR
11.10. HIT ME BABY ONE MORE TIME / DJ CEX
12.10. GROOVE IS IN THE HIPS / DJ SYMART
15.10. LIVIN' LA VIDA LOCA / DJ MARIO G
16.10. YOU CAN FIND ME IN DA CLUB / DJ EMBEE
17.10. WAKE ME UP BEFORE YOU GO-GO / DJ JUKY
18.10. MANGIARE LA PASTA / DJ GOODIE
19.10. DON'T STOP THE PARTY / DJ JACK
ČEŠKI ŠATOR:
11.10. TEŠKA INDUSTRIJA
12.10. BELFAST FOOD
16.10. NIGHT EXPRESS BAND
17.10 GUSTAFI
18.10. VATROGASCI
19.10. ONE DREAD
VINSKI ŠATOR:
11.10. TS QUERCUS
12.10. DIVNE GODINE
15.10. TS ĐERAM
16.10. TS ĐERAM
17.10. NENAD KUMRIĆ CHARLIE&TEQUILA BAND
18.10. TS ŽETEOCI
19.10. TS ŽETEOCI
NJEMAČKI ŠATOR:
11.10. RING - ABBA TRIBUTE
12.10. RHCP REAL TRIBUTE
15.10. BILLY IDOL TRIBUTE
16.10. QUEEN SENSATION
17.10. HELP! - THE BEATLES TRIBUTE
18.10. THE KRISTINA'S SHOW - TINA TURNER TRIBUTE
19.10. GIFT - DAVID BOWIE TRIBUTE
