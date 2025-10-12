Radno vrijeme trgovina i shopping centara za 12. listopada
Radno vrijeme trgovina i shopping centara za 12. listopada, još jedna nedjelja u redu... valjda će i to prestati...
Radno vrijeme trgovina i shopping centara za 12. listopada - klasična nedjelja i traženje dućana koji radi, ali vrijeme je lijepo i može se piti kavica... na terasi shopping centra, ni više ni manje... ili ste ipak pametniji od toga?
Pa ako se vozite gradom u potrazi za dućanom, evo par savjeta gdje bi mogli svratiti i kupiti što vam treba...
Eurospin - pogledajte otvorene trgovine
Kaufland - pogledajte otvorene trgovine
Konzum - pogledajte otvorene trgovine
Lidl - pogledajte otvorene trgovine
KTC - ne radi
Ribola - pogledajte otvorene trgovine
Tommy - pogledajte otvorene trgovine
Spar/Interspar - pogledajte otvorene trgovina
Studenac - pogledajte otvorene trgovine
Shopping centri koji rade:
Arena Centar
Arena Park
City centar East
City Centar West
Family Mall
Point centar 9 - 14h
Supernova Cvjetni
Supernova Buzin
Supernova Garden Mall
Eto... ako vam nije drago što morate voziti preko pola grada da bi nešto kupili, sjetite se toga i tako pokažite "najboljoj vladi AP-a" (namjerno mala slova) što mislite o njima - prostim prstom, i to svaku put u prolazu...
