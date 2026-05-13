Zadnji koncerti Superval on Tour za ovu sezonu

Nakon Karlovca, Splita, Šibenika, Knina, Čakovca, Koprivnice, Rijeke i Pule Superval završava ovogodišnju turneju po Hrvatskoj!

Po prvi put stižemo u Slavonski Brod 22.5., gdje će nastupiti Buzz, Hrđavi, The First Ride i Pozeri, a dan kasnije selimo u Sisak, gdje sviraju Nediraj, Šulja, 20 kuna, Buzz i Hrđavi.

Cilj turneje je omogućiti izvođačima da osjete kako izgledaju zajedničke turneje kroz više hrvatskih gradova te da uz zajednička druženja svoja iskustva sa Supervala prenesu nekim novim budućim akterima ovog festivala i domaće glazbene scene.P

Partneri ovog događaja su Udruga USUDI SE, Kazališno koncertna dvorana Ivana Brlić Mažuranić, klub Skwhat i Escape bar.Ulaz na oba događaja je besplatan.Program je sufinanciran sredstvima Ministarstva kulture i medija RH.