Atmosphere 11. svibnja u Zagrebu

Jedan od najcjenjenijih američkih hip-hop dvojaca, Atmosphere , stiže za nekoliko dana u Zagreb u sklopu europske turneje "Phere and Loathing - The Unamerican Tour 2026", a koncert će se održati u ponedjeljak, 11. svibnja u Vintage Industrial Baru . Organizator koncerta je Dostava zvuka, a sada je objavljena i službena satnica večeri.

Vrata kluba otvaraju se u 20 sati, ZooDeVille na pozornicu stiže u 21, a Sage Francis u 21:30 sati. Atmosfera preuzima klub od 22:30 sati.

Atmosphere u Zagreb dolaze nakon niza rasprodanih nastupa i još jednom potvrđuju status jednog od najdugovječnijih i najutjecajnijih sastava nezavisne hip-hop scene. Publiku u Vintage Industrial Baru očekuje večer ispunjena snažnim emocijama, introspektivnim tekstovima i prepoznatljivim produkcijskim potpisom koji ovaj kultni duo ima više od dva desetljeća.

Ulaznice za zagrebački koncert u prodaji su putem sustava Entrio te u Dirty Old Shopu.

Tijekom bogate karijere Atmosphere su objavili impresivan broj studijskih albuma, EP-ova i sporednih projekata, pritom gradeći snažno i autentično glazbeno nasljeđe. Njihov rad karakteriziraju iskrenost, emotivnu ranjivost i stalnu potrebu za kreativnim razvojem, bez gubitka vlastitog identiteta.

Frontmen Slug (Sean Daley) poznat je kao vrhunski pripovjedač i tekstopisac čiji stihovi često djeluju poput intimnih životnih ispovijedi. Njegov stil spaja osobna iskustva s univerzalnim temama, zbog čega je Atmosphere tijekom godina bio iznimno lojalna publika diljem svijeta. Producent Ant (Anthony Davis) zaslužan je za prepoznatljiv zvuk sastava, kombinirajući utjecaje soule, funke, rocka i reggaea s klasičnim hip-hop pristupom i atmosferičnim beatovima koji su postali zaštitni znak dua.

Poseban gost večeri, Sage Francis , smatra se jednim od najvažnijih autora novije rap generacije. Na scenu je stupio početkom 2000-ih, surađivao s brojnim relevantnim imenima nezavisne glazbene scene, a poznat je i kao osnivač vlastite izdavačke kuće. Atmosphere na turneji prati i glazbenik te snimatelj ZooDeVille , koji će otvoriti zagrebačku koncertnu večer.