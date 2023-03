Začarana Močvara & Indie emo naočale koncert!

Začarana Močvara i Indie emo naočale udružuju svoje snage i donose tri sanjiva indie izvođača, The Lemon Lovers, Castilho i Daisy Dives!



THE LEMON LOVERS (Portugal)

Web: Facebook, Spotify

The Lemon Lovers portugalski je indie rock bend kojeg čine João Pedro Silva i Victor Butuc. U Močvaru dolaze promovirati svoj novi album "Pretend that I care", napravljen kroz objektiv nekoga tko piše o budućim problemima prije no što se uopće realiziraju. Katastrofiziranje at it's finest! The Lemon Lovers postoje od 2012. godine, a 2015. izlazi njihov debi album "Loud, Sexy & Rude", masteran od strane Briana Luceya u studiju Magic Garden u Los Angelesu (Arctic Monkeys, The Black Keys, The Last Shadow Puppets). Nakon izlaska albuma, uslijedile su brojne nagrade i mega europska turneja od 60 dana na preko 40 pozornica u 12 zemalja. The Lemon Lovers od tada su imali još brojna izdanja, popraćena dodatnim kilometrima u nogama, a kako to rade uživo, možete vidjeti u Močvari 15.3.!



CASTILHO (Portugal)

Web: Bandcamp, Spotify

Prije The Lemon Lovers, nastupit će Castilho. Castilho je indie, soft pop projekt i nadimak Pedra Castilha, pod kojim se ovaj glazbenik lansirao u svijet kantautorstva. U Močvaru dolazi predstaviti svoj debi album "Today We'll Be The Lucky Ones". Castilho je u Portugalu već otprije poznat kao član raznih bendova, ali nakon što se krajem 2017. pojavio s mekšim i melankoličnim debitantskim singlom "Come Back" koji je dobio velike pohvale, nastavio je u tom smjeru. 2020. godine, Castilho je osvojio i nagradu Novos Talentos Fnac što mu je otvorilo vrata za prvi nastup u lisabonskom Coliseu dos Recreios. Pohvale su se nastavile nizati i za Castilhov debi album koji ćete imati priliku čuti uživo.

"Zbirka od devet pjesama dragulj je synth popa koji mijenja oblik, a uključuje sinteve i gitare bogate teksture, prozračne vokale, ukusne natruhe psihodelije i optimistično raspoloženje zahvaljujući frontmenu Pedru Castilhu."

DAISY DIVES (Zagreb)

Web: Facebook, Spotify

Zagrebačka kantautorica Daisy Dives otvoriti će večer. Nastupit će kao duo s Bojanom Arežinom na klavijaturama. Daisy dives sanjivi je glazbeni projekt kantautorice Vanje Gorički. Njezin debi EP "summer haze" objavljen je krajem 2019., a zbog DIY pristupa veže uz sebe melankolični lo-fi ugođaj isprepleten motivima ljeta. Zvuk je građen na elementima dream popa, rezonira s nježnim vokalnim harmonijama, a gitare, synth i ritam mašina kao temelj live setova, stvaraju sanjivu zvučnu podlogu za kao u jeku rastopljen vokal. 2022. godine, Daisy je pobjedila na HGF-u čime se dodatno istaknula na hrvatskoj kantautorskoj sceni.