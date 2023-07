Zabavite se ovo ljeto uz LELO strastvene ideje

Ljeti imamo više slobodnog vremena, nosimo manje odjeće, temperature svakim danom rastu, a sve to pruža više prilika za seks na otvorenom. Ako tražite seksi i zabavne ideje za ljetni spoj koji će vama i vašem partneru pomoći da izađete iz rutine, imamo prijedloge za vas. LELO dijeli savjete kako učiniti ovo ljeto zabavnijim.

Globalno istraživanje brenda LELO o seksu na otvorenom otkrilo je kako je 36% ispitanih žena iskusilo seks u parku. Ipak, automobili su privlačnija opcija, s gotovo 73% ispitanih koji su razmijenili intimne trenutke i u autu. Ostali popularni javni prostori uključuju urede, javni prijevoz i avion. Ako još niste isprobali neke uzbudljive aktivnosti na otvorenom prikladne za ljeto, imamo pregršt ideja za ostvarenje vaših snova u nadolazećim mjesecima.

Noćno kupanje

Zgrabite dekicu, grickalice i bocu omiljenog pića te se s partnerom uputite na plažu. Ako tamo stignete prije zalaska sunca, možete popiti piće ili nešto grickati i razgovarati o svom danu dok uživate u prekrasnom pogledu. Kad sunce zađe, vrijeme je za akciju. Približite se, uživajte u strastvenom ljubljenju na plaži ili se skinite i otiđite na plivanje.

Opustite se uz vodenu igru

Jedan od najuzbudljivijih trenutaka ljeta je obilje vodenih aktivnosti. Bilo da se radi o kupanju u bazenu, grljenju dok vas nose valovi ili intimnom druženju pod osvježavajućim vodopadom, uključivanje vode u seksualnu rutinu može biti nevjerojatno uzbudljivo. Kombinacija osvježavajuće vode i vreline strasti stvara trance na koži i pojačava užitak dodira. Istraživanje osjetilnih užitaka vode može dovesti do nezaboravnih trenutaka povezanosti i ekstaze. No, ne zaboravite jedan ključni detalj: ponesite (i koristite) dovoljno lubrikanta za intimnu igru ​​dok ste u vodi kako biste spriječili suhoću i iritaciju.

Povežite se s prirodom

Što se parkova tiče, bitna je veličina. Što je veći park i što ima više vegetacije, to bolje, ali nemojte se oslanjati samo na prirodu kao zaklon. Ponesite razne deke za ugodnost i privatnost. U izoliranim ili šumovitim područjima, sakrijte se između dvije deke u pozu žlice. Ako vas netko i vidi, izgledat će kao da se samo grlite. Ako to i dalje zvuči previše riskantno, možete se dodirivati i ugoditi svom partneru bežičnom seks igračkom kao što je to Tiani Duo ili na izlet ponesite malu, diskretnu igračku kao što je Lily 3. Ove su igračke idealne za pomoć pri istraživanju seksualnog nagona.

Dajte jedno drugom tantričku masažu

Jednostavna ljetna moda potiče pozitivan osjećaj o svom tijelu i jača samopouzdanje. S manje prepreka između vas i vašeg partnera, ljetni seks omogućuje neograničeno istraživanje vaših tijela, potičući dublju povezanost i povećavajući užitak. Ovo zahtijeva tantričku masažu - duboko spiritualnu erotsku masažu. Stvorite dobru atmosferu, pripremite ulje za masažu i otkrijte novu erotsku razinu s partnerom ili čak sami!

Od strastvene atmosfere do slobode uz manje odjeće, te senzualnih blagodati sunca i vode, ovo doba godine nudi jedinstvenu priliku da uronite u svijet seksualnog istraživanja. Sada kada znate sve što trebate, krenite u istragu. Pošaljite seksi poruke svom partneru kako biste ga uzbudili i doveli na svoju razinu uzbuđenosti. Kad izađete iz svoje rutine, otkrivate nova iskustva i širite svoju paletu užitka.