Za obroke bez otpada od hrane prolistajte bakinu kuharicu

Danas obilježavamo Europski dan međugeneracijske solidarnosti i zato je pravi trenutak da osvijestimo neprocjenjivu vrijednost znanja starijih generacija, posebice kada je riječ o kuhanju. Ovim povodom, inicijativa Biraj zeleno skreće pozornost na to kako rješenja za moderne izazove često leže u prošlosti.

Naime, tradicionalna hrvatska kuhinja koristila je potencijal sezonalno dostupnih namirnica, ostavljajući iza sebe vrlo malo otpada. Naše bake i djedovi znali su kako iskoristiti svaki dio sastojaka, a ta je mudrost danas, u doba kada se sve više govori o bacanju hrane, važnija no ikada prije. Tradicionalni recepti mogu poslužiti kao primjer koji pokazuje da održivo kuhanje ne znači odricanje, već pokazivanje kreativnosti i poštovanja prema namirnicama.

Inspirirana suradnjom i razmjenom znanja između starijih i mladih generacija, inicijativa Biraj zeleno najavljuje novi val besplatnih kulinarskih radionica za zainteresirane građane koje će voditi poznati chef Mario Mandarić, ambasador inicijative.

Radionice će se održati tijekom jeseni i poticat će suradnju i razmjenu znanja između različitih generacija, a polaznici će iz prve ruke moći naučiti kako male promjene u svakodnevnoj pripremi hrane mogu imati pozitivan utjecaj na planet. Točan raspored bit će pravovremeno objavljen na službenoj stranici www.nestle.hr.

Sve ove aktivnosti dio su širih napora kompanije Nestlé za smanjenje otpada od hrane, koja je svoje ciljeve dodatno osnažila i potpisom Dobrovoljnog sporazuma o sprječavanju i smanjenju nastajanja otpada od hrane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, čiji je glavni cilj smanjiti otpad od hrane za 30 posto do 2028. godine.