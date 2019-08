Youtuberi protiv YouTubea

U petak je isticao rok koji su njemačka Unija YouTubera i sindikat IG Metal postavili divovskoj video-platformi tražeći bolje uvjete rada za producente videa. „Ako ne bude odgovora, onda ćemo morati malo utegnuti stvari i povećati pritisak", rekao je za DW Robert Fuß iz sindikata prije nego što je ultimatum istekao.

Međutim, YouTube je u posljednjem trenutku odgovorio i sada bi trebali biti pokrenuti razgovori.

Ranije se na upit DW-a kompanija izbjegla izjasniti o postavljenom roku, priopćivši da se „svake godine sastaju sa stotinama" proizvođača sadržaja i da su u „stalnoj razmjeni mišljenja sa svim akterima".

Njemački YouTuberi i sindikat ipak i dalje otvoreno govore u mogućnosti tužbe, vjerujući da platforma krši propise o zaštiti podataka i radnička prava. Taj savez koji se sada bori protiv YouTubea je na prvi pogled čudan - IG Metal je inače veliki sindikat koji zastupa industrijske radnike. Ali ovdje se ne radi o plaći ili pravu na odmor, nego o netransparentnosti YouTubea kada je riječ o algoritmu i plasiranju reklama.

Manje para od reklama

Sve je počelo praćkama. Naime, Jörg Sprave (54) se na YouTube-kanalu „The Slingshot Channel" proslavio testiranjem praćki i katapulta koje sam izrađuje. Tako je recimo napravio samostrel za olovke ili praćku od kondoma.

Sprave je imao sreće i vještine da mnogi njegovi videi postanu zarazni i tako je dobro zarađivao. Jer više klikova značilo je više novca od reklama.

No prije dvije godine YouTube je promijenio pravila igre. Tvrtkama koje se reklamiraju na ovoj platformi ponuđeno je „prijateljsko okruženje" u kojem mogu plasirati svoje reklame. Snimci koje objavljuje Sprave su recimo ocijenjeni kao djelomice nasilni jer se u njima prikazuje „oružje" - njegovi prihodi od reklama su naglo pali.

„YouTuber je posao iz snova za mnoge mlade ljude", rekao je Sprave u jednom aktualnom videu. Ali sada je to, tvrdi on, noćna mora. „Više nije moguće zaraditi za život putem videa", dodaje on.

Zato je prošle godine osnovao Uniju YouTubera, prvu takvu interesnu grupu u ovoj branši. Na Facebooku grupa broji preko dvadeset tisuća članova.

„Izgleda kao da YouTube više na svojoj platformi ne želi neovisne YouTubere", kaže Sprave. Tvrdi da se videi običnih ljudi cenzuriraju, režu zbog reklama ili se čitavi kanali blokiraju. Nasuprot tome, dodaje on, medijski koncerni i poznati imaju povlašten položaj.

To možda ima veze sa kritikama kojima su već godinama izloženi YouTube i druge društvene mreže, da se nedovoljno bore protiv nasilnih i diskriminirajućih sadržaja. Prije dvije godine, baš u vrijeme kada je YouTube promijenio algoritam za reklame, u Njemačkoj je na snagu stupio zakon koji koncernima prijeti milijunskim kaznama ukoliko relativno brzo ne uklanjaju sadržaje za koje postoji sumnja da bi mogli biti protuzakoniti".

Jesu li YouTuberi „radnici"?

Sprave, ostali YouTuberi i sindikat sada traže da YouTube otvoreno objavi na temelju kojih pravila briše snimke ili ih reže zbog reklama. Osim toga žele imati sugovornike u koncernu kao i vijeće u kojem bi bili okupljeni producenti videa koji bi bili konsultirani o pravilima platforme.

Formalno YouTube nije poslodavac onima koji objavljuju na toj platformi. Pa ipak sindikalist Robert Fuß vidi jednostranu ovisnost.

„Ne postoji prinuda u smislu da recimo YouTuberi moraju svakog dana u 14 sati postaviti po jedan video", kaže Fuß za DW. „Ali postoji posredna uvjetovanost jer su YouTuberi stalno prisiljeni isporučivati novi materijal jer će inače putem algoritma pasti u zaborav."

Sindikat zato prijeti da će izvesti YouTube pred sud kako bi se provjerilo radi li se o „prividnoj samostalnosti" što je u Njemačkoj zabranjeno. Takav odnos nastaje kada zaposleni navodno rade samostalno, kao freelanceri, ali su zapravo ovisni od jednog poslodavca.

U najgorem slučaju po YouTube bi platforma morala retroaktivno uplaćivati zdravstveno i mirovnisko osiguranje, kao i da YouTuberi budu kao i klasični radnici zaštićeni od neopravdanih otkaza.

No stručnjaci za radno pravo misle da je to pustolovna tužba i ne vide mnogo izgleda na uspjeh.

Pa ipak, sindikati otkrivaju novi poslovni svijet u kojem nestaju granice klasičnog radništva i samostalnih poduzetnika. U tom svijetu su recimo i vozači koji usluge nude preko platforme Uber. Nedavno je sud u Švicarskoj dao za pravo jednom vozaču, tretirajući ga gotovo kao zaposlenog ove kompanije.

IG Metal najviše polaže na to da digitalne kompanije same pristanu na kodekse ponašanja i bolje tretiraju one bez kojih ne bi mogle ni postojati. Taj sindikat je sudjelovao u izradi kodeksa koji su potpisale manje platforme poput Clickworker, Crowd Guru ili Bugfinders. No teško je zamisliti da bi se gigant poput YouTubea obvezao na nešto jednom njemačkom sindikatu s obzirom na visoke standarde koji vrijed u Njemačkoj kada su pitanju radnička prava.

Ipak, sindikalac Fuß je optimist: „Solidarnost i pravda moraju imati mjesto u radnom svijetu i društvu. Kada se društvo mijenja, onda se mi upravo zalažemo da ove vrijednosti važe i u promijenjenim uvjetima."