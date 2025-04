Trump postavlja uvjete za smanjivanje carina

Američke carine su tu i „neće biti odgoda" u njihovom provođenju, izjavio je američki ministar trgovine Howard Lutnick na TV postaji CBS. Predsjednik Trump je najavio carine i to nije bila šala. A neće ni nestati samo tako jer „predsjednik mora postaviti nova pravila za svjetsku trgovinu", rekao je američki ministar.

To je potvrdio i sam američki predsjednik na povratku iz Floride: „Želim riješiti problem trgovinskog deficita kojeg imamo s Kinom, Europskom unijom i drugim zemljama." On je dodao: „Ako hoće razgovarati o tome, otvoren sam za razgovore." Ali samo ako onda te zemlje same riješe problem što u SAD izvoze mnogo više robe nego što uvoze američke robe.

Tu je američki predsjednik sasvim jasan: „Svake godine gubimo stotine milijardi dolara u trgovini s Kinom. A ako nećemo riješiti taj problem, neću pristati na nikakav dogovor." I za EU nema razumijevanja: oni se prema Americi „odnose veoma, veoma loše" i time su stekli imutak, smatra Trump. „Europska unija i jest osnovana samo iz jednog razloga: (...) da pokupi novac iz Sjedinjenih Država", uvjeren je ovaj američki predsjednik.

Čemu uopće služe te carine?

No već i popis carinskih stopa za zemlje svijeta pokazuje kako će čak i te carine teško riješiti osnovni problem vanjskotrgovinskog deficita SAD-a. Ni stručnjacima nije jasno što države kao Lesoto u Africi ili francuski prekomorski dominion Sveti Petar i Mikelon s oko 6.000 stanovnika uopće izvoze u SAD da zaslužuju carinsku stopu od čak 50%. S druge strane, u predizbornoj kampanji je Trump prijetio Kini carinama od „najmanje 60%", ali iako je s tom zemljom SAD doista u golemom vanjskotrgovinskom deficitu, određena je stopa od 34% - među ostalim i zbog toga što je i dug SAD-a Kini upravo golem: oko 860 milijardi dolara (2024.) od čega je 777 milijardi dolara državnih obveznica Sjedinjenih Država u vlasništvu Pekinga.

Kina, iako i ona želi razgovarati s Washingtonom, je već odgovorila protucarinama, a i Europska unija priprema odgovor na sastanku ministara trgovina Unije.

No očito ova američka vlada nije spremna reći svojim građanima što carine uopće jesu: Kevin Hasset, čelnik američkog nacionalnog gospodarskog vijeća, na TV postaji CNN tvrdi kako nametnute carine „neće imati većih posljedica" za potrošače u SAD-u. A Trump je pak ozbiljan pad vrijednosti burzi i u SAD-u komentirao riječima da se "ponekad mora uzeti (gorki) lijek kako bi se sredile neke stvari".

A na izjavu kako carine neće utjecati na potrošače se mogu samo slatko nasmijati svi oni koji se sjećaju carinika socijalističke Jugoslavije na povratku iz hodočašća u Trst ili Graz po traperice ili kavu. Jer carine služe za zaštitu vlasnicima tvrtki kako bi mogli robu nuditi po višim cijenama, a ne potrošačima. Za američke potrošače će to neminovno imati posljedice ne samo za robu široke potrošnje iz Kine ili za poljoprivredne proizvode iz Južne Amerike, nego će nameti na cijenu za sirovine ili poluproizvode iz uvoza i američke proizvode učiniti skupljima.