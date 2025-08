XMAGE Awards: moć jedne slike

U digitalnom dobu gdje svatko sa pametnim telefonom može postati fotograf, natječaji za mobilnu fotografiju niču diljem svijeta. Oni omogućavaju mobilnim fotografima, profesionalcima i entuzijastima da pokažu svoj talent, steknu priznanja i povežu se sa zajednicom istomišljenika. Kada je Huawei 2017. pokrenuo XMAGE Awards, cilj je bio jednostavan: otvoriti prostor svima da pokažu svoju kreativnost, ne skupom opremom ili studijskim uvjetima za snimanje, već - mobitelom u ruci i idejom u glavi. Danas, XMAGE nije samo još jedan fotografski natječaj. On je postao globalna galerija suvremenog svijeta, svakodnevnog, spontanog, stvarnog - zabilježenog kroz objektive milijuna korisnika iz cijelog svijeta.

Više od brojki: pokret u pokretu

Do danas, na XMAGE Awards pristiglo je gotovo 5 milijuna fotografija iz više od 170 zemalja. No važnije od brojki su priče iza slika - pogledi, osmijesi, pokreti, boje i osjećaji koji ne trebaju titlove ni prijevode. Svaka fotografija pričanje je priče na jeziku koji svi razumijemo - jeziku vizualnog doživljaja. XMAGE je postao platforma koja osnažuje svakoga - od tinejdžera na biciklu s mobitelom u džepu do profesionalnog fotografa koji je odlučio istražiti moć mobilne kamere. Nema ulaznice, nema selekcije prema statusu - svi su dobrodošli.

Kategorije koje potiču kreativnost, ne kompeticiju

Poanta natječaja nije samo tko će "pobijediti", nego u tome što ćeš usput otkriti o sebi i svom pogledu na svijet. Kategorije poput "So Far So Close", "Good Night" ili "Colour & Shade" poziv su na igru, na interpretaciju, na osobni izraz. Tu su i bezvremenske teme poput "Faces", "Action", "A Heartwarming World" koje već godinama generiraju najemotivnije, najhumanije vizualne trenutke u mobilnoj fotografiji.

Profesionalni žiri, stvarno priznanje

Fotografije ocjenjuje renomirani međunarodni žiri - među njima su dobitnici Pulitzera, kustosi svjetskih izložbi, fotografi koji su oblikovali vizualni jezik suvremenog doba. Njihovo priznanje nije samo "like", već ozbiljna potvrda talenta. Osim 1.000 odabranih radova, formira se i ekskluzivna kolekcija XMAGE 100 - godišnja selekcija najboljeg što je mobilna fotografija dala svijetu. A najuspješniji autori dobivaju i titulu "Fotografa godine".

Prijave traju do 15. rujna 2025.

Sudjelovanje je jednostavno - dovoljno je snimiti fotografiju mobilnim uređajem, prijaviti je putem službene stranice, Huawei Communityja, aplikacije My HUAWEI ili objaviti na Instagramu s oznakom #HUAWEIXMAGE. Prijave su otvorene, a sudionici se mogu registrirati i prijaviti putem službene web stranice natječaja. Stručni žiri XMAGE Awards 2025 čini devet renomiranih imena iz svijeta fotografije i vizualnih umjetnosti: Florence Bourgeois, direktorica Paris Photo, Shoair Mavlian, ravnateljica The Photographers' Gallery, Liu Heung Shing, dobitnik Pulitzerove nagrade, Chen Xiaobo, urednik Xinhua agencije i istraživač slike, Wang Chuan, profesor i mentor na Centralnoj akademiji likovnih umjetnosti, Chen Jie, dokumentarni fotograf, Nichole Fernandez, vizualna sociologinja, Fannie Escoulen, kustosica vizualnih umjetnosti, Li Changzhu, glavni strateški direktor Huawei Health tima.

Kadar koji može putovati svijetom

Sudjelovanje na XMAGE Awards otvara vrata globalnim izložbama, katalozima i digitalnim galerijama. Fotografije pobjednika iz prethodnih godina bile su prikazane na događanjima od Pariza do Šangaja, od Buenos Airesa do Barcelone. Tvoj kadar, tvoj trenutak, tvoja priča - može biti dio svjetske vizualne baštine. U svijetu preplavljenom vizualnim sadržajem, XMAGE Awards podsjeća na ono važno - da slika ima moć. Da mobitel može biti alat izraza, empatije i ljepote. Da istinski dobar kadar ne treba savršen kadar, nego istinsku emociju.

Zato XMAGE nije samo natječaj. To je poziv svima da gledaju pažljivije, da stvaraju hrabrije i dijele slobodnije. Možda baš tvoja slika bude među onima koje ćemo pamtiti.