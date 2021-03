Xiaomi predstavio Mi MIX FOLD

Xiaomi je službeno lansirao svoj prvi sklopivi pametni telefon Mi MIX FOLD. Opremljen velikim fleksibilnim unutarnjim zaslonom od 8,01 "WQHD + razlučivosti i vanjskim zaslonom od 6,52", ovaj inovativni novi uređaj dolazi s najvećim sklopivim zaslonom u segmentu pametnih telefona. Uređaj nije samo prvak po pitanju najvećeg sklopivog zaslona već se može pohvaliti i Xiaomijevim vlastitim Surge C1 Image Signal procesorom koji je optimiziran za profesionalno fotografiranje te prvim Liquid Lens.

Mi MIX FOLD nudi premium iskustvo s četverostrukom postavom zvučnika, baterijom od 5.020 mAh i podrškom za turbo punjenje od 67 W. To je, također, još jedna velika prekretnica za Xiaomi, koja predstavlja niz tehnoloških otkrića sa snažnim fokusom na potrošačko iskustvo.

Najveći u industriji pametnih telefona: 8.01 sklopivi zaslon

Prvi Xiaomijev sklopivi pametni telefon Mi MIX FOLD dizajniran šarki u obliku slova U, koji je uvelike poboljšao težinu i pouzdanost. Težina se smanjuje za do 27% u odnosu na druge sklopive uređaje. Uređaj je prošao 200.000 savijanja u ispitivanju pouzdanosti i do 1 milijun savijanja u ekstremnim ispitivanjima pouzdanosti.

Opremljen fleksibilnim 8,01" OLED zaslonom WQHD + rezolucije, Mi MIX Fold nudi izuzetno velik omjer slike 4: 3, što ga čini ne samo najvećim sklopivim zaslonom pametnih telefona trenutno na tržištu, već ga stavlja i iznad nekih tableta. Nudeći jedinstveni šarm sklopivog pametnog telefona sa svojim zaslonom veličine tableta u malom i kompaktnom paketu, Mi MIX FOLD pruža iskustvo bez premca za rad i igru.

Mi MIX Fold nasljeđuje izvanrednu kvalitetu zaslona Xiaomijevih vodećih pametnih telefona, koja započinje izvrsnim performansama u boji. Zaslon od 1 milijarde boji pažljivo je prilagožen Xiaomijevim vlastitim algoritmom kalibracije boja, omogućujući mu postizanje impresivne točnosti boja JNCD≈0,29 i ΔE≈0,35. Postigavši ​​maksimalnu svjetlinu od 900 nita i ukupnu svjetlinu od 600 nita, zaslon pruža ugodno gledanje u raznim postavkama, dok se omjer kontrasta boja od 4.300.000: 1, podrška za Dolby Vision® i HDR10 + i DCI-P3 spektar boja kombiniraju za stvaranje izuzetno dinamičnog i životnog izgleda slike u živopisnim bojama.

Uz unutarnji zaslon, Mi MIX FOLD ima i 6,52-inčni vanjski AMOLED zaslon, ujedno i najveći na bilo kojem preklopnom pametnom telefonu do sada. Uz brzinu osvježavanja od 90 Hz, brzinu uzorkovanja na dodir od 180 Hz i HD + rezoluciju, ovaj zaslon nudi brzo i glatko korisničko iskustvo s velikom oštrinom i detaljima. Zaslon doseže omjer slike 27: 9 i ima vrhunsku točnost boja JNCD≈0,55 i ΔE≈0,52. Nadalje, s maksimalnom svjetlinom od 900 nita, ukupnom svjetlinom od 700 nita i podrškom za HDR10 +, zaslon nudi izvrsne kutove gledanja, dubinu i kontrast boja.

Pokrenut Xiaomijevim vlastitim AI algoritmom, vanjski i unutarnji zasloni Mi MIX FOLD uređaja mogu generirati slike i video zapise u super rezoluciji. Osim toga, sposobni su udvostručiti razlučivost slika sa 720p na 1440p. Za video, AI algoritam utrostručuje razlučivost, poboljšavajući kvalitetu s 480p na 1440p.

Prvi s četiri zvučnika

Dobivši ogromno priznanje za svoje dvostruke zvučnike na prethodnim uređajima, Xiaomi je dodatno povisio zvučni sustav na Mi MIX FOLD uređaju tako što je po prvi put ugradio četiri zvučnika. Simetrično dizajnirani dvostruki 1216 zvučnici smješteni su s obje strane zaslona i imaju veliku amplitudu od 0,65 mm te zvučnu šupljinu ekvivalentnu 1,34 kubika. Svojstva zvučnika dodatno su pojačana 15V SmartPA opcijom koja razinu zvuka dovodi do razine koja je do 40% glasnija u usporedbi s razinom glasnoće kod Mi 10 Pro uređaja. Mi MIX FOLD nasljeđuje seriju Mi 11 s profesionalnim ugađanjem kroz SOUND BY Harman Kardon.

Mi MIX FOLD prvi je pametni telefon u industriji koji je usvojio istinski panoramski surround zvuk. Korištenjem Xiaomijevog vlastitog algoritma s nizom od četiri zvučnika, uređaj može realizirati 3D prostornu reprodukciju audio polja, koja gradi dodatnu dimenziju zvuka na vrhu temeljnih dvostrukih zvučnika, stvarajući istinsko 3D prostorno iskustvo slušanja zvuka.

Dolby Vision i 3D panoramski zvučni sustav s četiri zvučnika čine Mi MIX FOLD apsolutnom zvijeri za gledanje sadržaja, nudeći impresivno iskustvo gledanja u živim bojama, punoj kvaliteti zvuka i super velikoj površini zaslona. S Mi MIX FOLD uređajem možete istovremeno gledati do četiri videozapisa u različitim prozorima na zaslonu.

Mi MIX FOLD, također, nudi potpuno nenadmašno igračko iskustvo na svo 8,01'' zaslonu čime ima više okomitog prostora koji daje puno šire vidno polje od tradicionalnih pametnih telefona. Što je veći zaslon, to će posao biti bolji! Izuzetno velik zaslon Mi MIX FOLD ultimativni je pokretač produktivnosti za zauzete ljude u pokretu, podržavajući širok spektar vrlo praktičnih radnih alata poput podijeljenog zaslona, povlačenja i ispuštanja na više zaslona, paralelnih prozora, načina radne površine, AI asistenta za sastanke, itd.

Mi MIX FOLD predstavlja Surge C1 procesor - profesionalni čip za obradu slika koji je razvio Xiaomi. Proizvod dvogodišnjeg razvoja i ulaganja u istraživanje i razvoj u iznosu od 140 milijuna RMB, ovaj čip pruža izuzetno visoke performanse dok zauzima malo CPU-a i prostora za pohranu. To mu omogućuje servisiranje poboljšanog 3A algoritma i mogućnosti fokusiranja pri slabom osvjetljenju za preciznije automatsko fokusiranje, automatsku ekspoziciju i automatsku ravnotežu bijele, značajno poboljšavajući kvalitetu slike.

Mi MIX FOLD također je prvi pametni telefon na svijetu s tehnologijom Liquid Lens, otvarajući eru bioničke fotografije. Tekuća leća koristi princip bionike ljudskog oka, tvoreći strukturu nalik leći s prozirnom tekućinom omotanom filmom, vrlo različitom od tradicionalnih optičkih leća. Polumjer zakrivljenosti sferne površine može se točno promijeniti zahvaljujući visoko preciznom motoru koji se temelji na Xiaomijevoj samorazvijenoj tehnologiji, koja omogućava 3X optički zum, do 30X telefoto i minimalnu udaljenost fokusa od 3 cm. Jedna leća gotovo pokriva funkcije dviju leća. Možete snimati mikro-detalje izbliza i iz daljine promatrati veličanstvene rijeke i planine. Tekuća leća također nudi veliku propusnost svjetlosti, ultra nisku disperziju i izvrsnu otpornost na ekstremna okruženja. Može održavati oblik tekućine u okruženju od niskih -40 ° C do visokih 60 ° C, osiguravajući stabilnu, dugotrajnu i visokokvalitetnu optiku.

Uz to, Mi MIX FOLD također je opremljen glavnom kamerom od 108MP piksela i ultraširokokutnom kamerom od 13MP s impresivnih vidnih polja od 123°. Glavna kamera od 108MP piksela opremljena je 7P lećom koja može izravno prikazivati ​​fotografije visoke rezolucije od 108MP piksela. Kamera od ultra širokog kuta od 123° podržava pametno prebacivanje, omogućujući zapanjujuće vidno polje prilikom snimanja zgrada i krajolika. Istodobno, AI ultraširokougaona korekcija izobličenja koristi se za učinkovito poboljšanje izobličenja ruba slike. Ne samo da može eliminirati izobličenja rubova krajolika, već može ispraviti i izobličenja na licima na ultraširokim grupnim fotografijama.

Mi MIX FOLD ima ugrađenu bateriju od 5.020mAh, nudeći najveći kapacitet baterije među većinom sklopivih telefona trenutačno na tržištu. Koristi Xiaomijevu patentiranu novu paralelnu arhitekturu s dvije baterije, koja se sastoji od dvije baterije kapaciteta 2.460mAh i 2.560mAh. Posebna struktura paralelno omogućuje nevjerojatnu struju od 10A pružajući snažan potisak za četiri zvučnika pametnog telefona.

Nadalje, Mi MIX FOLD također podržava brzo punjenje od 67W. Kroz tri IC čipa koja su izrađena po mjeri i paralelnu kombinaciju dviju super učinkovitih pumpi za punjenje može se postići stopa konverzije do 97,5%, omogućujući telefonu da se potpuno napuni za 37 minuta1. Uz Mi MIX FOLD, također, je predstavljena CNT baterijska tehnologija koja promiče sigurnije i brže punjenje, a produžava životni vijek baterije.

Mi MIX FOLD opremljen je najnovijom generacijom vodeće mobilne platforme Qualcomm® Snapdragon TM 888. Najnapredniji 5nm process poboljšava CPU, GPU i AI performanse mobilne platforme, a istovremeno smanjuje potrošnju energije. Potpuno nova LPDDR5 memorija od 3.200 MHz, u kombinaciji s brzom flash memorijom UFS 3.1, dodatno nadopunjuje vodeće performanse Snapdragona 888.

Kako bi učinkovito iskoristio područje svog sklopivog tijela, Mi MIX FOLD usvaja leptirski sustav hlađenja, koji integrira VC tekuće hlađenje, termički gel, višeslojne grafitne ploče i druge metode odvođenja topline. Ukupna površina odvođenja topline je veličine od čak 22.583,7 mm² koja ravnomjerno raspoređuje prekomjernu toplinu i hladi cijeli uređaj, uvelike poboljšavajući kapacitet odvođenja topline tijekom računalnih operacija s velikim opterećenjem, brzog punjenja i 5G preuzimanja velike brzine. Učinkovito odvođenje topline omogućuje Mi MIX FOLD da radi dosljedno i bez štucanja.

Mi MIX FOLD dolazi u standardnom i keramičkom posebnom izdanju (Standard Edition I Ceramic Special Edition). Standardna inačica koristi stražnji Corning® Gorilla® Glass 5 s keramičkom teksturom. Keramičko izdanje sadrži zlatni srednji okvir i gumbe za glasnoću, kao i crnu keramičku poleđinu s posebnim laserskim graviranjem.

Pametni telefon koštat će RMB 9999 za 12GB + 256GB, RMB 10999 za 12GB + 512GB i RMB 12999 za verziju od 16GB + 512GB.

Predbilježbe za Mi MIX Standard Edition i Ceramic Special Edition bit će otvorene 30. ožujka.

Mi MIX FOLD službeno će se moći kupiti od 16. travnja u Kini putem službenih Xiaomi kanala.