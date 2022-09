Xiaomi predstavio CyberDoga i ostale proizvode

Xiaomi je danas u zagrebačkoj trgovini Xiaomi Store u Arena Centru predstavio nove Xiaomi proizvode u AIoT segmentu namijenjene kućnim ljubimcima - Xiaomi Smart Pet Food Feeder i Xiaomi Smart Pet Fountain. Nove proizvode najavio je atraktivni četveronožni robot Xiaomi CyberDog, vrhunac Xiaomijevog inženjerskog umijeća, sažetog u robota otvorenog koda.

Xiaomi Smart Pet Food Feeder je 24-satna automatska hranilica za kućne ljubimce, prvenstveno namijenjena mačkama i malim do srednje velikim psima. Smart Pet Food Feeder na znanstven način pristupa brizi oko vašeg kućnog ljubimca. Sustav automatskog doziranja hrane uparen je s aplikacijom Xiaomi Home, pa možete kontrolirati vrijeme i količinu ispuštanja hrane s bilo kojeg udaljenog mjesta, a aplikacija će vas podsjetiti i kad ponestaje hrane u spremniku. Zahvaljujući tome, kratka izbivanja iz doma će biti lagodnija, a hranjenje kućnih ljubimaca praktičnije i preciznije. Postavite vrijeme i količinu hranje u aplikaciji Xiaomi Home i udaljeno servirajte hranu vašem kućnom ljubimcu, čak i kada ste daleko od kuće.

Jedinstvena struktura dispenzera sa šest rešetki, fleksibilna mekana silikonska mješalica za hranu i oštrice za doziranje i ispuštanje hrane testirani su na više od 10.000 ciklusa ispuštanja hrane kako bi se osiguralo glatko ispuštanje hrane putem širokog kanala koji učinkovito sprječava začepljenja. Xiaomi Smart Pet Food Feeder ima velik kapacitet spremnika hrane za dugotrajnu upotrebu. Posebno dizajniran za mačke i male do srednje velike pse, može pohraniti cca. 1,8 kg suhe hrane za kućne ljubimce, što je dovoljno za hranjenje odrasle mačke ili manjeg psa i do 15 do 20 dana odsutnosti vlasnika.

Xiaomi Smart Pet Fountain je 24-satni čuvar zdrave vode za vaše kućne ljubimce koji simulira planinski izvor, koristeći cirkulirajući sustav protoka vode s cirkulacijom kisika. Na taj način, kućnim ljubimcima služi tekuću vodu bogatu kisikom koja odgovara njihovoj prirodi i povećava njihov interes za pitkom vodom. Zahvaljujući sustavu učinkovitog četverostupanjskog dubinskog filtriranja, fine čestice, dlaka i zaostali klor, kao i ioni kalcija i magnezija koji uzrokuju stvaranje bubrežnih kamenaca, učinkovito se presreću i filtriraju, osiguravajući zdravu i ukusnu vodu koju ljubimci vole piti. Visina fontane višestruko je testirana kako bi se izbjegao zvuk prskanja dok kućni ljubimac prilazi uređaju. Preusmjeravanje vode je dizajnirano za sporo i tiho strujanje, dok nadzemna pumpa može umanjiti rezonancije. Rad uređaja je kontroliran unutar 30 dB. Trostupanjsko isključivanje zvuka donosi tiho okruženje.

Uparen s aplikacijom Xiaomi Home, Xiaomi Smart Pet Fountain može poslati podsjetnik na vaš telefon kad je potrebno dodati vodu, očistiti fontanu i zamijeniti filter. Dodirnite funkcijski gumb ili koristite aplikaciju za prebacivanje između različitih načina rada za svakodnevnu upotrebu. Uređaj posjeduje indikatorska svjetla prilagođena korisniku koja omogućuju jednostavno nadgledanje u stvarnom vremenu. Svjetla pružaju intuitivne i lako razumljive indikacije, dok prozirni prozor omogućuje kontrolu razine vode u stvarnom vremenu. Kad ponestane vode, aplikacija Xiaomi Home i crveni indikator razine vode na fontani podsjetit će vas da dopunite vodu.

Nakupljena dlaka može uzrokovati začepljenje pumpe za vodu. Stoga filtar ima podijeljeni dizajn i magnetske levitacijske lopatice za vodu koje se lako odvajaju za redovito čišćenje, što učinkovito osigurava visoku kvalitetu vode za kućne ljubimce. Strujni krug je skriven i odvojen od kruga vode, dok se svijetli spremnik može očistiti lako i bez napora. Spremnik za vodu i poklopac u skladu su sa zahtjevima za materijale koji dolaze u kontakt s hranom, osiguravajući čistu, visokokvalitetnu i sigurnu vodu za kućne ljubimce. Zapremina od 2 l zadovoljava potrebe odrasle mačke za vodom 4-7 dana, ispuštajući sigurnu i čistu vodu za vašeg ljubimca, pa možete bezbrižno putovati na kratka putovanja. Poklopac također može pohraniti vodu, ispuštajući malu količinu vode za piće u slučaju nestanka struje.

„Svjesni smo koliko tehnologija čini lagodnijima naše živote, a zahvaljujući kontinuiranim inovacijama i napretkom, danas ponosno najavljujemo i proizvode koji će olakšati i poboljšati živote naših kućnih ljubimaca. Tekuća voda i hrana prirodni su izbor za kućne ljubimce. Kronično uzimanje premalo vode ili hrane, kao i njihova loša kvaliteta, može imati ozbiljno negativne učinke na zdravlje vaših kućnih ljubimaca. Xiaomi Smart Pet Food Feeder i Smart Pet Fountain zasigurno će biti vrlo prihvaćeni, i od strane vlasnika kućnih ljubimaca, i od njihovih ljubimaca," rekao je Goran Mudrovčić, generalni menadžer Xiaomija za Hrvatsku i Sloveniju te dodao: „Današnjom, pomalo neuobičajenom i nesvakidašnjom prezentacijom, čija je zvijezda četveronožni robota CyberDog, pokazali smo jedan novi smjer u kojem je globalna tehnološka industrija već ozbiljno napredovala. U toj tehnologiji Xiaomi je jedan od pionira i iznimno smo ponosni na to."

"Ono što smo ne tako davno smatrali svijetom znanstvene- fantastike, danas sve bržim korakom postaje svijet stvarnosti i svakodnevice. Novim proizvodnim segmentima i nišama koje svakodnevno dolaze, Xiaomi pokazuje svoju tehnološku snagu i spremnost, a tvrtka Bijelić Co. kao Xiaomi distributer s osobitom pažnjom prati sve te nadolazeće tehnologije i korake. Ponosni smo što i danas s našim partnerom, tvrtkom Xiaomi, predstavljamo hrvatskoj javnosti tehnologije koje će nam sutra omogućiti još bolji i kvalitetniji život," rekla je Ivana Bijelić, izvršna direktorica tvrtke Bijelić Co, Xiaomi distributera u Hrvatskoj i Sloveniji.

Xiaomi CyberDog: Četveronožni robot otvorenog koda

Xiaomi CyberDog je još jedan hrabar korak u istraživanju tehnologije budućnosti. CyberDog je vrhunac Xiaomijevog inženjerskog umijeća, sažet u softverski nadogradivog robota otvorenog koda. CyberDog je Xiaomijev ulaz u svijet četveronožne robotike za zajednicu otvorenog koda i programere širom svijeta. Ljubitelji robotike zainteresirani za CyberDog mogu se natjecati ili surađivati s drugim obožavateljima Xiaomi istomišljenika, zajedno potičući razvoj i potencijal četveronožnih robota.

CyberDog je kalibriran sa Xiaomijevim interno razvijenim servo motorima koji omogućuju veliku brzinu, agilnost i širok raspon pokreta. S maksimalnim okretnim momentom do 32 Nm i brzinom rotacije do 220 okr/min, CyberDog je u stanju izvoditi razne pokrete brzinom do 3,2 m/s, kao i komplicirane radnje kao što su prevrtanja unatrag. CyberDog pokreće platforma NVIDIA® Jetson XavierTM NX, AI superračunalo koje uključuje 384 CUDA® jezgre, 48 Tensor jezgri, 6 Carmel ARM procesora i 2 sustava za ubrzanje dubinskog učenja. Za svoje vlasnike, CyberDog bez problema obrađuje goleme podatke snimljene vlastitim senzorskim sustavom. Za potpuno modeliranje bioloških organizama, CyberDog je opremljen s 11 visokopreciznih senzora koji pružaju trenutnu povratnu informaciju za upravljanje pokretima. To uključuje senzore za dodir, kamere, ultrazvučne senzore, GPS module i više, pružajući CyberDogu poboljšanu sposobnost osjeta, analize i komunikacije s okolinom.

CyberDog dolazi s ugrađenim nizom senzora kamere uključujući AI interaktivne kamere, binokularne ultra širokokutne kamere ribljeg oka i modulom Intel® RealSenseTM D450 Depth, te se može trenirati putem algoritama računalnog vida. Na sustavima senzora za vid temeljeno je i autonomno praćenje objekata, SLAM, kao i izbjegavanje prepreka i navigacija na centimetarskoj skali. To znači da CyberDog može analizirati svoju okolinu u stvarnom vremenu, kreirati navigacijske karte, ucrtati svoje odredište i izbjegavati prepreke. Zajedno s ljudskim držanjem i praćenjem prepoznavanja lica, CyberDog je sposoban pratiti vlasnika i zaobilaziti prepreke.

Kako bi dodali komponentu kao kod kućnog ljubimca, korisnici mogu koristiti glasovne asistente za naredbu i kontrolu CyberDoga postavljanjem riječi za aktivaciju ili jednostavno koristiti prateću udaljenu aplikaciju i aplikaciju za pametni telefon. CyberDog se može pozvati za najjedinstvenije zadatke, a načini na koje se s njim može komunicirati pružaju neslućene mogućnosti.

Cijene i dostupnost

Xiaomi Smart Pet Food Feeder i Xiaomi Smart Pet Fountain dostupni su u Xiaomi Store trgovinama u Zagrebu, Splitu, Rijeci i Osijeku, kao i u ovlaštenoj Xiaomi web trgovini https://mi.hr/, po cijeni od 899 kn (Xiaomi Smart Pet Food Feeder), odnosno 499 kn (Xiaomi Smart Pet Fountain).