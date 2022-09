Predstavljamo Sub Mini, zaobljeni subwoofer koji pruža mnogo

Sonos je jučer najavio Sub Mini, bežični subwoofer koji postavlja novi standard u svojoj kategoriji snažnog, uravnoteženog basa. Nadovezujući se na nagrađivani dizajn Suba, Sub Mini isporučuje raskošne, čiste niske tonove u kompaktnijem, cilindričnom dizajnu. Dostupan u mat crnoj i bijeloj boji, Sub Mini bit će globalno dostupan od 6. listopada po cijeni od 3.799 HRK.

"Ušli smo u promišljeniju eru streaminga koja daje prednost kvaliteti nad kvantitetom, s kreatorima i platformama koji ulažu u cjelovito zabavno iskustvo koje stavlja vrhunski zvuk u prvi plan", rekao je Maxime Bouvat-Merlin, viši potpredsjednik za hardver i operacije u Sonosu. "Sub Mini je više nego poželjan dodatak obitelji Sonos, koji zaokružuje našu liniju proizvoda za kućno kino time što slušateljima omogućuje doživljaj zvuka kino kvalitete i pruža im osjećaj kao da su glavni lik - ili igrač - u svom omiljenom sadržaju."

Malen, ali moćan: Sub Mini pojačava bas u filmovima, glazbi, igrama i ostalom

Nakon predstavljanja dvije nove zvučne trake - Beam i Ray - Sonos je dodatno proširio svoju liniju kućnih kina sa Sub Mini-jem, novim subwooferom koji s lakoćom podiže vaše iskustvo streaminga.

● Bas bez buzzkill-a: Dvostruki prilagođeni niskotonci i napredna obrada generiraju duboke, dinamične niske tonove bez zujanja ili zveckanja, što vam pomaže da se udubite u svaku scenu i pjesmu. Unutar akustički zatvorenog kućišta, oba niskotonca su okrenuta prema unutra kako bi se stvorio učinak poništavanja sile koji neutralizira distorziju.

● Uravnotežen zvuk: Napredna digitalna obrada signala maksimizira odaziv basova i reproducira pune tonove niskih frekvencija koje se očekuju od mnogo većeg subwoofera, dok ujedno upravlja niskim frekvencijama, na taj način se upareni zvučnici kao što su Beam, Ray, One ili One SL mogu više fokusirati na srednje tonove i visoke frekvencije za sveukupno bogatiji, snažniji doživljaj zvuka.

● Dobro povezivanje s...: Uparite Beam ili Ray sa Sub Minijem i pobudite dramu u svakoj filmskoj sceni ili se rasplešite na kućnom plesnom podiju tako da Sub Mini povežete s vašim Sonos One-om.

● Izgleda sjajno iz svakog kuta: Za razliku od drugih subwoofera, Sub Mini ima okrugli dizajn koji mu omogućuje da se prirodno uklopi u estetiku vašeg doma bez zauzimanja previše prostora (ili pažnje).

● Besprijekorno postavljanje: dodajte Sub Mini svom Sonos sustavu sa samo nekoliko dodira na Sonos aplikaciji, miksajte i usklađujte različite Sonos zvučnike kako biste stvorili svoj savršeni zvučni sustav, bilo da organizirate zabavu za useljenje ili filmsku večer s prijateljima. Također možete detaljno prilagoditi zvuk Sub Minija uz Trueplay, koji detektira i prilagođava zvuk prema odzvuku od zidova i namještaja, pružajući vam najbolje iskustvo slušanja za vašu sobu i postavu.

Sub Mini bit će globalno dostupan od 6. listopada po cijeni od 3.799 HRK. Za više informacija posjetite Sonos.com ili pratite na @sonos.