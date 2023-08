Willy William stiže na otok Krk

Autor megahitova, francuski DJ, pjevač i producent, Willy William stiže 17. kolovoza u Diamond Club na otoku Krku. Sea Dance in Exile predstavit će kreativnu snagu iza singlova „Ego", „Trompeta" i „Mi Gente", slavnog dueta s J Balvinom koji je na You Tubeu pogledan 3.2 milijarde puta i inspirirao Beyonce da napravi njezinu verziju! Ovo specijalno hrvatsko izdanje Sea Dance Festivala održat će se od četvrtka 17. do subote 19., a uz Willyja Williama glavne zvijezde čine house velemajstor Fedde Le Grand i brazilski elektronski superstar Alok!

Ako je glazba najjači oblik čarolije, onda je francuska globalna senzacija Willy William čarobnjak kojeg ne treba posebno predstavljati. Glavom, bradom i šeširom ovaj neponovljivi muzički virtuoz jedan je od rijetkih kojem izrazito lako polazi za rukom da stvori hit kombinacijom pronicljivo-realističnih tekstova i zaraznih ritmova koji će sve natjerati da plešu kao da sutra ne postoji.

Nije puka slučajnost što će tvorcu jedne od najvećih ljetnih himni svih vremena pripasti čast da otvori Sea Dance in Exile, 17. kolovoza na magičnom Krku. Artist koji živi i diše muziku svoju magiju broji u milijardama - pregleda, streamova, fanova... Ravnodušnih nema.

Čarobnim štapićem je prvi put zamahnuo samouk, učeći svirati gitaru, nastavio kao član rock benda u srednjoj školi, da bi se na kraju zaljubio u DJ pult. Rad na hitu „B Boyz Shake da Body" s DJ Flexom 2003, ga je izdvojio od ostalih, kao i singl „Tragedie" koju je producirao pod pseudonimom Lord William. Kasnije se priključuje sastavu Collectif Metisse, ali nikada ne gubi nadu u svoj talent i strpljivo čeka svojih 5 minuta. „Radite što vas čini sretnim. Zabavljajte se, isprobavajte nove stvari, budite vrijedni i uživajte u putovanju. Ja sam živi dokaz kako uspjeh ne dolazi od prvog dana, i ponekad su potrebne godine da vas čuju pravi ljudi. Sve je to proces, ali dok god se pritom i zabavljate sve radite kako treba... Blagoslov je raditi ono što volite i biti uspješan u tome. Jako sam zahvalan što moja glazba spaja ljude i tjera ih da plešu i da se smiju ", izjavio je William u jednom intervjuu.

Ponosan na svoje mauricijske korijene i nešto skromnije početke, francuski muzički mag danas iza sebe ima hitove koji se broje u milijardama poput „Mi Gente", „EGO" i „Trompeta", a njegov planetarni uspjeh dodatno je zacementiralo 1. mjestu liste najtraženijih francuskih izvođača na platformi Shazam.

Čudno je koliko nas u svakom trenutku samo jedan korak dijeli od uspjeha. Taj korak za Williama je upravo hit „Mi Gente", 2017, duet s J. Balvinom, koju je u originalu prije toga objavio na francuskom jeziku pod nazivom „Voodoo Song". Uslijedio je vrtoglav uspjeh, koji mu je preokrenuo život, a pjesma diše punim plućima i za kratko vrijeme obara rekorde na top listama širom svijeta, kao i na Shazamu. Ostalo je povijest - kultni status jedne od najvećih ljetnih himni - misija ispunjena. Ni spot ne zaostaje po popularnosti, pa tako broji preko 3.2 milijarde pregleda, samo na You Tubeu i hvata prestižnu MTV VMA nagradu. „Stvaram glazbu za čitav svijet i jako sam sretan što sam producirao i izveo pjesmu koja nosi ovako simboličan naziv. Nazvali smo je „Mi Gente" (Moji ljudi) jer je namijenjena svima, bez obzira na to koji jezik govorite", istakao je glazbenik u razgovoru za Billboard.

Stoga je izvjesno da je najveće priznanje za Williama armija "ljudi" koji su imali sluha za njegovu jedinstvenu poruku svijetu i pričaju istim glazbenim jezikom. Ne škodi što su među njima i Barack Obama i kraljica Beyonce, koja je (ne)očekivano otišla i korak dalje i ubrzo objavila i službeni remix „Mi Gente Feat. Beyoncé".

Otad pa do sad, ovaj hitmaker upisuje suradnje samo s glazbenom elitom. Tako je 2018, producirao singl "La La La", ali i surađivao na pjesmi "Goodbye" rame uz rame s imenima kao što su Jason Derulo, David Guetta i Nicki Minaj. Svoj veliki povratak najavio je prošle godine radijskim hitovima „Trompeta" i „Solo" koja je plod kolaboracije s Will.i.am & Lali. Prema prognozama glazbenih meteorologa magija je u zraku ovog kolovoza - čarobnjak superstar, zlatni otok Krk, party bez kraja, može li bolje?

Sea Dance in Exile na otoku Krku

Kako je ranije najavljeno, deveto izdanje Sea Dance festivala neće biti organizirano u Crnoj Gori, a specijalna edicija pod simboličnim sloganom Sea Dance in Exile, bit će održana od 17. do 19. kolovoza, u klubu Diamond smještenom u Malinskoj na otoku Krku.

Program će u četvrtak, 17. otvoriti francuska globalna senzacija Willy William uz podršku Lady Lee, Viiita i Vanjanje. U petak 18. za pult Diamonda stižu house velemajstor Fedde Le Grand praćen s Mikom Valeom, Yakkom i Dominikom, dok će završne večeri, 19. kolovoza otokom Krkom dominirati brazilski elektronski čarobnjak Alok uz kojeg nastupaju duo Vanillaz, Ryu & Dante te Dominique i Vanjanja.

