Widowspeak premijerno stiže u Hrvatsku

Sjajni brooklynski indie bend Widowspeak po prvi put dolazi u Zagreb. Mjesto svečanosti bit će Močvara, datum je 12. prosinca - jJer najbolji koncerti su ponedjeljkom. Kao posebna gošća nastupit će belgijska kantautorica Camille Camille! Ulaznice po pretprodajnoj cijeni od 100 kuna mogu se kupiti u Dirty Old Shopu, a na dan će koštati 120.

Widowspeak je bend nastao 2010. godine, a čine ga ga Molly Hamilton (gitara, vokal) i Robert Earl Thomas (gitara). U samom početku benda s njima je bio i Michael Stasiak koji ih je kasnije napustio. Već u kolovozu 2011. izdali su istoimeni album koji je imao sjajan prijem i kod publike i kritike. Njihov single "Harsh Realm" bio je jedan od soundtrackova u popularnoj seriji "American Horror Story". Drugi album "Almanac" koji je svjetlo dana ugledao 2013. producirao im je Kevin McMahon koji je surađivao s bendovima Swans i Real Estate, a snimali su ga u staroj brvnari na rijeci Hudson. Nakon toga uslijedili su albumi "All Yours" (2015.), "Expect the Best" (2017.), "Plum" (2020.). Njihov posljednji i veoma hvaljeni album s 10 pjesama "Jacket" izašao je u ožujku ove godine te će ga bend promovirati ovom prilikom. Uzore Widowspeak prepoznaje u imenima kao što Yo La Tengo, Neil Young, Cowboy Junkies, Cat Power, negdje otprilike gdje se susreću estetika 60-ih i 90-ih. Svakako treba i poslušati njihov sjajan nastup na KEXP-u.

Camille Camille je belgijska kantautorica koja živi u Leipzigu. Svoju glazbu naziva melankoličnim i nježnim folkom inspiriranim prirodom, snovima, autorefleksijom, ljudskim odnosima kao i vječnim mijenjanjem pogleda na život. Gitaru je naučila svirati uz svoju majku, a od 18. godine svirala je i pjevala na engleskim ulicama gdje je brusila svoj talent, kao i vokalne sposobnosti te shvatila važnost iskrenog i pomalo sirovog odnosa prema slušateljstvu. Prošle godine je izdala svoj hvaljeni album prvijenac "Could you lend me your eyes". Ovo će joj biti prvi nastup u Hrvatskoj pa svakako vrijedi doći u Močvaru 12. prosinca i poslušati ju!