Welcome Spring otvara sezonu street festivala u Zagrebu

Proljeće je pravo vrijeme za nove početke, a Welcome Spring, festival pozitivnih promjena, sljedećeg petka, 28. travnja "u održivom ruhu" otvara novu sezonu street festivala. Bit će tu koncerata, kvizova, umjetničkih programa i radionica, a posebno izdvajamo Malu olimpijadu otpada, svakodnevno na programu festivala. Ona svake godine okuplja, osim ambicioznih građana i osobe iz javnog života, koji se natječu u poznavanju otpada uz mnogo smijeha.

Škola suvremenog plesa Silvije Hercigonje uvest će nas u čaroliju plesa, a večer će zagrijati grupa Stampedo. Već pet godina ekipa festivala, članovi udruge Priroda za sve, educiraju djecu, mlade i ostale posjetitelje o konceptu održivog razvoja,klimatskim promjenama i otpadu na zabavan i neformalan način pa često kažu da su "običan festival s neobičnim zadatkom".

Razgovaramo i ove godine o klimatskim promjenama i zaštiti okoliša kao važnom dijelu naše svakodnevice. Kako bi i sama potaknula pojedince, no i institucije na promjene, udruga Priroda za sve na Festivalu upotrebljava isključivo tanjure, slamke i ostali pribor, napravljen od 100% biorazgradivih materijala, a jednokratna plastika zamijenjena je povratnim čašama.

U deset dana sudionici će usvajati nova znanja, učiti nove vještine, međusobno razmjenjivati iskustva, odlično se zabaviti i pritom stvarati minimalne količine otpada. Želja organizatora je o ozbiljnim temama govoriti na ležeran način, kroz zabavu te praktične radionice i natjecanja kako bi se polako počele mijenjati navike djece, mladih kao i ostalih stanovnika našeg lijepog grada Zagreba u smjeru održive budućnosti. Cjelodnevni programi održavat će se do 7. svibnja na livadi između ulice Hrvatske bratske zajednice i Vukovarske ulice. Svratite s frendovima u Somersby vrt na chill, vikendom na vježbanje, jogu ili dječju predstavu, bacite koji selfie, rasplešite se pod zvijezdama i guštajte u dobroj atmosferi.

Već je spreman i poseban program za 1. maj - cjelodnevna zabava, DJ-i, ples na svili, performeri, drop in radionice uz bogatu ponudu naših ugostitelja, a navečer vas očekuju 2 odlična koncerta - Terminator i Neki Novi Klinci.

Marina Orsag u srijedu 3.5. obilježava 18. godina djelovanja i poklanja Zagrepčanima stand up, a El Circ priprema cirkuski show 5.5. u petak u 20 h. Obilje prštave energije uvijek donose i Drljos Hermanos sa svojom glazbenom komedijom. Vrlo interesantna, inovativna radionica očekuje posjetitelje ovog festivala - Poezija u novom formatu. Izvlače se riječi iz odbačenih knjiga i udahnjuje im se novi život - odnosno pišu nove pjesme.

Somersby i Carlsberg te K Žnidaršiću i Road Kill food truck brinut će da vaši okusni pupoljci pjevaju od sreće, ali ne zbog riječi zvane smeće, može li veselje biti veće?

Ulaz na sve programe Festivala koji se održavaju radnim danima od 11 do 24 sata, petkom i subotom do 02 i nedjeljom do 24 h je besplatan, kućni ljubimci (osim krokodila) su dobrodošli, a više info o samom programu pogledajte na: https://www.facebook.com/WelcomeSpringFestivalZg