Wake The Lake Festival početkom kolovoza

Od 4. do 8. kolovoza, na tri stagea (dva na obali jezera i jedan u šumi), festival će ukupno ugostiti 45 suvremenih house i techno DJ imena, makar bit će tu i drum&bassa, disca, funka i dosta odlične elektroničke fuzije. Ranije objavljenim izvođačima, koje predvode Cinthie, Petar Dundov, Umek i La Fleur, u drugom valu pridružuju se Gerd Janson, Bradley Zero, Dr. Rubinstein i Elado, a od regionalnih i domaćih imena, u ovoj fazi najvljeni su i Dejan Milićević, Marko Milosavljević, Andrea Ljekaj, Boo Dale (Dražen Baljak iz LET3), Hibou, Maraya Angela, Krešo Jurina & Mrle, Rinma, Time To Sleep i Venom.

Gerd Janson (DE) jedan je od najcjenjenijih DJ-a u svijetu house i techna. Tako misli ne samo publika širom svijeta, već i njegovi kolege pa ga se često naziva „DJ's DJ". House i techno osnova su njegovih setova, koji su ipak uvijek isprepleteni i mnogim drugim žanrovima poput UK funka, synth popa ili industriala. Janson je DJ koji na neočekivani način rekonfigurira klasike koje ste već poznavali i upoznaje vas s novima, nekoliko mjeseci (ili godina) prije nego što ćete ih čuti bilo gdje drugdje.

Bradley Zero (UK) za mnoge je „lik iz Boiler Rooma" (jedan od osnivača programa i voditelj kultne emisije), ali ako kopate malo dublje, otkrit ćete da je Bradley Zero puno više! On je iskonski tvorac glazbenog stila svoje generacije, cijenjeni glazbeni selektor i osnivač Rhythm Section International, jedne od najjačih britanskih izdavačkih kuća. Bradley je DJ s neutaživom žeđi za novim zvukovima i neprestano rastućom kolekcijom vinila zbog koje nekompromisno pokreće plesne podije po Velikoj Britaniji, Europi i šire. Njegove DJ setove nikada ne može uistinu definirati samo jedan zvuk, ali prilično su svjetski.

Dr. Rubinstein umjetničko je ime Marine Rubinstein, koja je stvarno „nešto drugačije". Rođena u Rusiji, odrasla u Izraelu, sa sjedištem u Berlinu, Marina se istaknula svojom specifičnim karakterom na sceni. Njezin jedinstveni stil i nastup inspirirani su rave kulturom 90-ih, a rezultat su njena zarazna energija i besprijekoran glazbeni odabir koji obuhvaća više žanrova i desetljeća te puno, puno masnih acid bas linija. Dr. Rubinstein poznata je kao velika ljubiteljica vinila i na underground glazbenoj sceni slovi kao ikona, privlačeći iza sebe ogromnu brojku fanova, i to bez podrške medija ili izdavačkih kuća.

Osim jakog glazbenog programa, Wake The Lake festival, pogotovo zbog svoje lokacije, nudi puno više. Smješten u srcu prirode Gorskog kotara koja oduzima dah na obalama Lokvarskog jezera, festival slavi netaknuti ekosustav i ilirsku mistiku.

Osim vrućih rasplesanih noći uz vrhunsku elektroničku glazbu na glavnom Water stageu, posjetitelje očekuju neviđena relaksacija i avantura kroz atraktivan dnevni program. Dnevna zabava usred jezera na party boatu koji isplovljava dva puta dnevno, chill u prirodnom amfiteatru šumske pozornice uz mix funky i disco zvuka te afterparty na The Rising Sun stageu, samo su dio onoga što su organizatori festivala pripremili.

U pauzama između partijanja posjetitelji se mogu pridružiti festivalskim radionicama, izletima u predivne kutke Gorskog kotara ili pak jednom od brojnih seminara, kao što je seminar o pošumljavanju i zaštiti okoliša. Duboko nadahnuti netaknutom prirodom, posjetitelji se mogu pridružiti nekoj od vođenih tura, istražiti skrivene zelene oaze uz organizirane izlete s vodičem, poput špilje Lokvarke i park-šume Golubinjak ili pak doživjeti nalet adrenalina uz off-road avanturu i rafting u Brodu na Kupi.

Posjetitelje očekuju i chillout zone uz masažu, natjecateljske igre, traženje blaga, umjetničke i foto izložbe, posjet lokalnoj tržnici te ostale aktivnosti kojima organizatori potiču pozitivne promjene u zanemarenom području Gorskog Kotara.

Festival će se održati u skladu sa zakonom i epidemiološkim mjerama te će biti dozvoljen ulazak s digitalnom COVID potvrdom, odnosno osobama koje su primile barem jednu dozu cjepiva protiv COVID-19, osobe koje su preboljele COVID ili imaju negativan PCR ili antigenski test. Na samoj lokaciji festivala organizatori će osigurati i medicinsko osoblje kako bi posjetitelji mogli napraviti brzi test na licu mjesta koji vrijedi 48 sati, za slučaj da to nisu učinili ranije.